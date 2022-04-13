Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş eleştirilerine yanıt: Evet biz onu destekliyoruz, HDP ise İmamoğlu'nu - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş eleştirilerine yanıt: Evet biz onu destekliyoruz, HDP ise İmamoğlu'nu

13.04.2022 11:17

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendilerini protesto edenlere yine sert şekilde eleştirdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden yanıt verdi. Özdağ, "Zafer Partisi Mansur Yavaş'ı aday gösterince ayağa kalkıp protesto edenler, Selahattin Demirtaş İmamoğlu'nu destekleyince alkışlıyorlar. Evet, Zafer Partisi, Yavaş'ı destekliyor. HDP ise İmamoğlu'nu" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göstermesi Ankara'da büyük ses getirdi. Bir kesimin yoğun şekilde destek verdiği tercih, bir kesimin ise tepkisini çekti ve "Özdağ'ın seçimi iktidara hizmet ediyor" yorumları havada uçuştu.

YAVAŞ ELEŞTİRİLERİNE İMAMOĞLU ÜZERİNDEN YANIT VERDİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday göstermesi sonrası yapılan eleştirilere Twitter hesabından yanıt veren Özdağ, Haberler.com'a verdiği röportajda olduğu gibi yine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

"ZAFER PARTİSİ HDP ŞANTAJINI TASFİYE EDECEK"

Yavaş'ı aday gösterdikleri için kendilerini protesto edenlerin, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İmamoğlu'nu desteklediğinde ise alkışladıklarını ifade eden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Evet, Zafer Partisi, Yavaş'ı destekliyor. HDP ise İmamoğlu'nu. Zafer Partisi, HDP şantajını tasfiye edecek. Erdoğan'ı HDP'ye teslim olmadan aşacağız" ifadesini kullandı.

Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş eleştirilerine yanıt: Evet biz onu destekliyoruz, HDP ise İmamoğlu'nu

"İMAMOĞLU HALKI BİR KERE KANDIRDI, BİR DAHA KANDIRAMAZ"

Geçtiğimiz günlerde Haberler.com stüdyosuna konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İmamoğlu nöbetçi cumhurbaşkanı adaylığı yaptı belediye başkanlığından çok. Ve Diyarbakır'a gidip HDP'lilerle fotoğraf verip onların sağladığı ortamda, İstanbul'a dönüp Göktürk Abideleri'ne atıfta bulundu. Bu klasik, oportünist, ilkesiz politikacı tavrı hiçbir kutsalı olmayan... Kutsalı olmayanların halktan destek alması mümkün değildir. Halkı bir kere kandırırsın. O kontenjanını kullandı, bir kere kandırdı ve şartlar çok uygundu, kazandı. Bir daha kandıramaz" ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Halka 'sabredin' diyenler eş, dost ve akrabalarına ihale dağıtıyor! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Halka 'sabredin' diyenler eş, dost ve akrabalarına ihale dağıtıyor! Ümit Özdağ: HDP'lilerle sözde anıt önünde poz veren siyasetçiye güven duymuyoruz Ümit Özdağ: HDP'lilerle sözde anıt önünde poz veren siyasetçiye güven duymuyoruz

Cumhurbaşkanı adayı, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Ümit Özdağ, HDP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş eleştirilerine yanıt: Evet biz onu destekliyoruz, HDP ise İmamoğlu'nu - Son Dakika


Son Dakika
11:23 Alanya'da silahlı avokado nöbeti: Çiftçiler adım başı kamera kurdukları tarlalarında avokadolarını böyle koruyor
11:22 Cami kubbesi çöktü, inşaat işçileri enkaz altında kaldı: 1'i ağır 6 yaralı
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
11:11 Galatasaray'da ortam gergin! Futbolcular derbi sonrası faturayı bir isme kesti
11:07 "Evleneceğim kızın namusuna söz attı'' deyip kuzenini baltayla öldürdü!
10:51 Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor! Ünlü yıldız Sanchez, parçalı formayla top koşturacak
10:50 Genç iş adamı Ramazan Burak Telli'nin sektöre giriş hikayesi birçok kişiye ilham olacak
10:46 TGRT sunucusu benzin ve motorin fiyatlarından dem vurdu, duygulara tercüman oldu: Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık
10:43 Kılıçdaroğlu, Man Adası davalarını kazandı: Yargıtay tazminat kararlarını bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 11:31:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş eleştirilerine yanıt: Evet biz onu destekliyoruz, HDP ise İmamoğlu'nu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement