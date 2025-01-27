Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki

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Tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aralarında benzerlik kurulmasına tepki gösterdi. Özdağ açıklamasında ''Terör örgütü ile açık kapalı her türlü iş birliğini yapanlar ile beni ve Zafer Partisini kimse aynı hukuki noktada görmez ve göremez'' dedi.

27.01.2025 21:56
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"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından bir açıklama yapılmadı.

DEMİRTAŞ BENZETMELERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Özdağ ile tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aralarında benzerlik kurulmasına tepki gösterilen açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı olarak Silivri ceza ve infaz kurumunda hukukun en temel ilkelerine aykırı olarak tutuklu olmamın ülkemizdeki herhangi bir siyasetçinin tutuklu veya hükümlü olması ile herhangi bir benzerliği yoktur" denildi.

Söz konusu paylaşım şöyle: "Zafer Partisi Genel Başkanı olarak Silivri ceza ve infaz kurumunda hukukun en temel ilkelerine aykırı olarak tutuklu olmamın ülkemizdeki herhangi bir siyasetçinin tutuklu veya hükümlü olması ile herhangi bir benzerliği yoktur. Ben bütün yaşamımı Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve güvenliği, Türk milletinin mutluluk ve refahı için çalışarak geçirdim. İçeride ve dışarıda Türkiye'nin düşmanları ile mücadele ettim ve edeceğim. Bugün tutuklu olmamın nedeni de ülkemizi milli üniter ve laik devletten çok uluslu bir devlet yapısına geçirecek, Türk-Kürt-Arap diye ayrıştıracak yeni paradigmaya karşı çıkmamdır.

"TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPANLARLA AYNI NOKTADA DEĞİLİZ"

Benim ve Zafer Partisi'nin politikalarından dolayı ne bir Mehmetçiğin burnu kanamıştır ne bir polisimizin tırnağının ucu kırılmıştır, ne de bir yurttaşımız yaralanmıştır. Benim hayat amacım güçlü zengin ve demokratik bir Türkiye ülküsüne ulaşmaktır. Bu ülkü bütün Zafer Partililerin ortak ülküsüdür. Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek, topraklarımızın bir bölümü üzerinde Kürdistan kurmak için terör örgütü ile açık kapalı her türlü iş birliğini yapanlar ile beni ve Zafer Partisini kimse aynı hukuki noktada görmez ve göremez.

"HUKUK SİSTEMİMİZ ÇÖKMÜŞTÜR"

Zafer Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Harbimizi zafere hukuk içinde ulaştırmış olduğunun ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletini bir hukuk devleti olarak inşa etmiş olduğunun bilincindedir. İstiklal Harbinde düşmandan dahi esirgemediğimiz hukuk ve adaletin devletimizin savunulması sırasında da uygulanması gerektiğine sahip olduğumuz Türk Devleti bilinci ile inanırız. Ancak AKP'nin hükümet ettiği siyasi hayatımızın son 23 yıllık döneminde hukuk AKP Hükümetinin elinde işine gelen ile gelmeyeni bertaraf etmek için kullanılan bir araç haline gelmiş ve hukuk sistemimiz ne yazık ki çökmüştür

Bütün Zafer Partilileri şimdi omuz omuza hukuksuzluğa, ülkemizin bölünmesi projesine karşı başlattığımız güçlü mücadelede göreve davet ediyorum. Ve Zafer Partisi'nde sadece Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçisi olan Zafer Partililerin olduğunu da bütün dünyaya bir kez daha ilan ediyorum."

Ümit Özdağ\'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • MERDEM:
    İkinizinde patronu aynı, sadece oynadığınız roller farklı, Ermeni soykırımı diyen canan ile yanyana baya mutluydunuz 364 61 Yanıtla
  • Tekin Karakoç:
    Buda kendini vazgeçilmez nimetten sayıyor 321 50 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Sen bir adamsın Türk milliyetçilerinin son kalesi! 52 250 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    adam gibi adam 51 180 Yanıtla
  • Ahmet Dabanlı:
    Niyeki bunlar aynı kaba sıçar 117 24 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    biliyoruz sen Sinan oğan gibi ekepeye çalışıyorsun sayın demirbaş dik durduğu için içerde 56 83 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    Tek kurt özdağ alayına yeter 7 123 Yanıtla
  • Mehmet Akengin:
    özdağ boş adam fııss adam... 83 8 Yanıtla
  • Barış null:
    Sen selatin demirtasin bir saçın tili olmasin 40 14 Yanıtla
  • Apple User:
    Demirtaş 36 9 Yanıtla
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