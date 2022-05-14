Ümit Özdağ'dan Trabzonspor'a Tsahouridis uyarısı: 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi - Son Dakika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzonspor'un kupa töreniyle ilgili yaptığı kutlama programına çağırdığı sanatçılardan Matthaios Tsahouridis hakkında Pontus soykırımını andığı gerekçesiyle yönetime bir uyarıda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından yazan Özdağ, "Değerli Trabzonspor yönetimi, kutlamalara davet ettiğiniz Matthaios Tsahouridis 19 Mayıs 1919'u sözde Pontus soykırımı yıldönümü olarak anan bir kişi. Eminim bilmiyordunuz. Lütfen kutlamaya gölge düşürmesin. Fenerbahçeli bir dosttan uyarı." ifadelerini kullandı.