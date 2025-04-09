Ümit Özdağ Hakkında Hazırlanan İddianameye 7 Yıl 10 Ay 15 Gün Hapis Talebi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. Haberler.com canlı yayınında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, "İddianame 9-10 tane sosyal medya paylaşımını almış, adına da zincirleme demiş" ifadelerini kullandı.

"İDDİANAMEDE ÜMİT ÖZDAĞ'A SIĞINMACILARLA İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMALAR YÜZÜNDEN HAPİS CEZASI VERİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında hazırlanan iddianamede, sosyal medya üzerinden yaptığı bazı açıklamalar gerekçe gösterildi. Bartu Soral, "İddianamede Özdağ'a sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamalar yüzünden hapis cezası verildiği görülüyor" dedi.

"ESASINDA TUTUKLAMANIN ASIL SEBEBİ KAYSERİ'DE YAŞANAN MÜLTECİ OLAYIDIR"

Soral, asıl gerekçenin sosyal medya içerikleri değil, Kayseri'de yaşanan mülteci olayları olduğunu vurguladı. "Esasında tutuklamanın asıl sebebi Kayseri'de yaşanan mülteci olayıdır" diyerek yaşanan gelişmelerin siyasi yönüne dikkat çekti.

"İDDİANAME 9-10 TANE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINI ALMIŞ, ADINA DA ZİNCİRLEME DEMİŞ"

İddianamenin dayandığı içeriklere de değinen Soral, "İddianame 9-10 tane sosyal medya paylaşımını almış, adına da zincirleme demiş" diyerek eleştirilerini dile getirdi. Söz konusu paylaşımlar nedeniyle cezalandırma girişiminin hukuki dayanağını sorguladı.

"BUGÜN SIĞINMACILARLA İLGİLİ REFERANDUM YAPILSA, HALKIN YÜZDE 85'İ İSTEMEDİĞİNİ SÖYLER"

Soral, kamuoyunun sığınmacı konusundaki genel tavrına da değinerek "Türk milleti kaçak ve sığınmacıları istiyor mu? diye referandum yapsak, yüzde 85 istemiyor çıkar" ifadelerini kullandı. Bu söylemiyle, halkın duyarlılığının dikkate alınması gerektiğini belirtti.