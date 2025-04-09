Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. Haberler.com canlı yayınında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, "İddianame 9-10 tane sosyal medya paylaşımını almış, adına da zincirleme demiş" ifadelerini kullandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında hazırlanan iddianamede, sosyal medya üzerinden yaptığı bazı açıklamalar gerekçe gösterildi. Bartu Soral, "İddianamede Özdağ'a sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamalar yüzünden hapis cezası verildiği görülüyor" dedi.
Soral, asıl gerekçenin sosyal medya içerikleri değil, Kayseri'de yaşanan mülteci olayları olduğunu vurguladı. "Esasında tutuklamanın asıl sebebi Kayseri'de yaşanan mülteci olayıdır" diyerek yaşanan gelişmelerin siyasi yönüne dikkat çekti.
İddianamenin dayandığı içeriklere de değinen Soral, "İddianame 9-10 tane sosyal medya paylaşımını almış, adına da zincirleme demiş" diyerek eleştirilerini dile getirdi. Söz konusu paylaşımlar nedeniyle cezalandırma girişiminin hukuki dayanağını sorguladı.
Soral, kamuoyunun sığınmacı konusundaki genel tavrına da değinerek "Türk milleti kaçak ve sığınmacıları istiyor mu? diye referandum yapsak, yüzde 85 istemiyor çıkar" ifadelerini kullandı. Bu söylemiyle, halkın duyarlılığının dikkate alınması gerektiğini belirtti.
Son Dakika › Politika › Ümit Özdağ Hakkında Hazırlanan İddianameye 7 Yıl 10 Ay 15 Gün Hapis Talebi - Son Dakika
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