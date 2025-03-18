Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı verildi

Yaptığı açıklamalarda halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğunu inceleyen mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Yaptığı açıklamalarda halkın kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle tutuklanan Özdağ'ın tutukluluğu mahkeme tarafından incelendi.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından başlatılan soruşturmada 21 Ocak'ta tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk incelemesi yapıldı.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

İnceleme sonucunda, İstanbul Silivri Marmara Cezaevi'nde bulunan Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildiği bildirildi.