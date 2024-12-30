Ümit Özdağ ile zabıtalar arasında dikkat çeken diyalog - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ ile zabıtalar arasında dikkat çeken diyalog

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen zabıtalarla arasında geçen diyalog dikkat çekti. Özdağ'ın kareye girmeyen bir zabıtaya "Sen niye gelmiyorsun oğlum, Suriyeli misin?" dediği görüldü.

30.12.2024 22:11  Güncelleme: 22:22
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Esnafları ziyaret eden ve pazarda yurttaşlarla görüşen Özdağ'ın zabıtalarla arasında geçen diyalog ise dikkat çekti.

"NİYE GELMİYORSUN OĞLUM SURİYELİ MİSİN?"

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen zabıtalarla arasında geçen diyalog sosyal medyada geniş yer bulan Özdağ, kareye girmeyen bir zabıtaya "Sen niye gelmiyorsun oğlum, Suriyeli misin?" dedi.

Görüntüde zabıtanın da Özdağ'a "Allah göstermesin hocam" dedi görüldü.

Ümit Özdağ ile zabıtalar arasında dikkat çeken diyalog

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ ile zabıtalar arasında dikkat çeken diyalog - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Mustafa Yildiz:
    Suriyeliler Gidiyor DARISI SELANİK GÖÇMENLERİNE 84 103 Yanıtla
    Ali murat Çetinkaya:
    Mustafa yıldız kimsenin gittiği yok daha gelen ler var gaziantebe kilise maraşa urfaya . 7 3
  • Hasan Yılmaz:
    kurban ol suriyelilere...onların hiç değilse adı sanı belli... 77 95 Yanıtla
    SUAT ARAS:
    senin belli mi adın şanın tabiki adın ve şanın varsa 11 6
  • Vatanperver adam:
    Bu adamın kanını araştırmak lazım bozukluk var galiba 83 73 Yanıtla
  • Ömer Akçay:
    eee Suriyeliler de gidiyor ümit başkan. seçim malzemesi de kalmıyor elinde 78 57 Yanıtla
    kaya Ozcan:
    sen merak etme seçim malzemeleri bir yere gitmez 5 7
  • Murat:
    şu mülteci olupta başkalarına mülteci diyen tiplere de ayar oluyorum.!!! yav siz nerden geldiniz nerdeeeennnnnnn hele bir onu söyleyin çakma milliyetçilik ayağını bırakın 69 44 Yanıtla
  • Efe:
    çok ayıp 60 42 Yanıtla
  • Ali null:
    O CEZA EVİ İŞKENCESİNİ GÖRDÜGÜN HALDE O İNSANLARA SATAŞIYON İNSAN OLUN BİRAZESET KAFALILIK ETMEYİN 67 30 Yanıtla
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