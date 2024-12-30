Ümit Özdağ ile zabıtalar arasında dikkat çeken diyalog

Politika

Bakan Tekin duyurdu! Okullarda bir dönem tarih oluyor

Taksim\'i kana bulayan saldırganla ilgili iki kilit isim daha yakalandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Esnafları ziyaret eden ve pazarda yurttaşlarla görüşen Özdağ'ın zabıtalarla arasında geçen diyalog ise dikkat çekti.

"NİYE GELMİYORSUN OĞLUM SURİYELİ MİSİN?"

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen zabıtalarla arasında geçen diyalog sosyal medyada geniş yer bulan Özdağ, kareye girmeyen bir zabıtaya "Sen niye gelmiyorsun oğlum, Suriyeli misin?" dedi.

Görüntüde zabıtanın da Özdağ'a "Allah göstermesin hocam" dedi görüldü.