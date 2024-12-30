Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Esnafları ziyaret eden ve pazarda yurttaşlarla görüşen Özdağ'ın zabıtalarla arasında geçen diyalog ise dikkat çekti.
Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen zabıtalarla arasında geçen diyalog sosyal medyada geniş yer bulan Özdağ, kareye girmeyen bir zabıtaya "Sen niye gelmiyorsun oğlum, Suriyeli misin?" dedi.
Görüntüde zabıtanın da Özdağ'a "Allah göstermesin hocam" dedi görüldü.
Son Dakika › Politika › Ümit Özdağ ile zabıtalar arasında dikkat çeken diyalog - Son Dakika
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