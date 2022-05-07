Ümit Özdağ'ın öfkesi dinmiyor, Bakan Soylu'ya yine meydan okudu: İstersen konum atarım - Son Dakika
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Ümit Özdağ'ın öfkesi dinmiyor, Bakan Soylu'ya yine meydan okudu: İstersen konum atarım

07.05.2022 15:28

Kendisine "Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okuyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün İçişleri Bakanlığı'nın önüne gitti. Burada güvenlik güçleri tarafından engellenen Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bakan Soylu'ya bir kez daha meydan okuyan Özdağ, "Konum atarım. Ne zaman nerede istersen" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki sözlerinin yankıları sürüyor. Soylu, Özdağ için "Hayvandan aşağı biridir" demiş, Özdağ da bu ifadelere İçişleri Bakanlığı'nın önüne giderek tepki göstermişti. Özdağ, Soylu'ya "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek" ifadeleriyle seslenmişti.

Ümit Özdağ'ın öfkesi dinmiyor, Bakan Soylu'ya meydan okudu: İstersen konum atarım

SOYLU: HEPİMİZ MOĞOLİSTAN'DAN GELDİK

Ümit Özdağ, Bakan Soylu'ya bu sefer de "Biz de Moğolistan'dan geldik" sözleri üzerinden eleştiride bulundu. Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Kim nereden geldi? Ta Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış. Kim neyin istilasını yapacak ya biz PKK'ya istila yaptırmadık. PYD yapmaya çalıştı yapamadı. Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları yapmaya çalıştı yapamadı. Belediye Başkanlarının terörist olarak işe aldıkları yapmaya çalıştı, yapamadı. Kime istila ettireceğiz bu memleketi" dedi.

ÖZDAĞ: NE ZAMAN İSTERSEN KONUM ATARIM

Soylu'ya yönelik öfkesi bir türlü dinmeyen Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Evet, Süleyman haklı. Biz Türkler Orta Asya'dan geldik. Ama sığınmacı olarak değil, fatih olarak. Ama Süleyman konusunda emin değilim. Çepni boyundan olsaydı dün bakanlıkta saklanmazdı. Herhalde burada bulduklarımızdan. Aksini ispatlamak istersen konum atarım. Ne zaman nerede istersen."

Ümit Özdağ'ın Bakan Soylu'ya öfkesi dinmiyor! Yine meydan okudu: Konum atarım, ne zaman nerede istersen
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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'ın öfkesi dinmiyor, Bakan Soylu'ya yine meydan okudu: İstersen konum atarım - Son Dakika


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