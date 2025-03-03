Ümit Özdağ'ın cezaevinden ilk fotoğrafı - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ'ın cezaevinden ilk fotoğrafı

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından kız kardeşi ve annesi ile olan fotoğrafı paylaşıldı.

03.03.2025 14:48  Güncelleme: 14:58
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın resmi X hesabından Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyarette gelen annesi ve kız kardeşi ile olan fotoğraf paylaşıldı.

"KAÇ YAŞINDA OLURSAN OL..."

Paylaşımda Özdağ, "Sevgili annem Gönül Özdağ ve kız kardeşim Hilal Özdağ Sevgili, 7 Şubat'ta Silivri cezaevine geldikleri zaman çekilen fotoğrafların bana teslim edilmesi biraz vakit aldı. Kaç yaşında olursan ol, annen için anne kuzusu oluyorsun. Sevgili anne, ellerinden öpüyorum" dedi.

İşte Özdağ'ın hesabından yapılan o paylaşım;

Ümit Özdağ'ın cezaevinden ilk fotoğrafı

TUTUKLULUK SÜRECİ

Özdağ, 19 Ocak'ta partisinin Antalya'daki il başkanları toplantısındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 20 Ocak'ta Ankara'da bir restoranda gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirildi. Özdağ'ın dosyasına Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasına ek olarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması da eklendi. Ankara'da gözaltına alındıktan sonra geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Zafer Partisi lideri Özdağ, oradan savcılığa gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklama talep etti. Savcılık, Özdağ'ın 2020'den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını delil gösterdi.

MÜLTECİLERLE İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Tutuklama talebinde, Özdağ'ın mültecilerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi. Ayrıca Temmuz 2024'te Kayseri'de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirildi. Savcılık, Zafer Partisi ve destekçilerinin sosyal medya paylaşımlarının bu olayları etkilediğini öne sürdü.

Özdağ'ın paylaşımlarının "halkın sosyal sınıf, ırk, din ve mezhep bakımından farklı özelliklere sahip kesimleri arasında kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamına girdiği iddia edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Özdağ, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Ümit Özdağ\'ın cezaevinden ilk fotoğrafı

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'ın cezaevinden ilk fotoğrafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Behzat:
    Allah şahit seni hiç özlemedik. 215 260 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    vatanseverler icerde hain ve muptezeller dısarda. 248 178 Yanıtla
    Galatasaray 1905:
    bunu vatan sever 5 4
  • Murat Zor:
    senin o defalarca görüştüğün mossad bir çok anneyi kuzusundan ayırdı. 181 174 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    AZ ADAM OLSUN ORDA ''!'!'! 157 181 Yanıtla
    velibaba1.2.3:
    ardına zorlayım senin 5 2
  • Serdar Dur:
    Binlerce insanı provoke etti. Binlerce insanın malı zarar gördü bunun yüzünden. İçeride en az 5 sene kalsın. 95 113 Yanıtla
  • aragorn:
    eeeee çok zıpladın 50 74 Yanıtla
  • 12Sjs658:
    PAPAZ CIKTI!! 43 63 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Apocular nefretini kusmuş yorumlarda:) 73 31 Yanıtla
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