Ümit Özdağ\'ın gözaltına alınmasına ardı ardına tepkiler

Politika

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da İran caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yemek yediği sırada gözaltına alındı.

İSTANBUL'A GÖTÜRÜLÜYOR

Özdağ'ın, buradaki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından emniyet ekiplerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Özdağ, Vatan Emniyet'e sevk edilecek.

ZAFER PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Zafer Partisi'nin konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında "Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara'da yemek yediği bir restoranda gözaltına alındı, Devlet Demir Yolları Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından şu an İstanbul'a götürülüyor. Tüm Vatandaşlarımızı, sevenlerini ve partililerimizi Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın resmi kanallardan gelmeyen bilgilere itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. İlerleyen süreçte durum hakkında gerekli açıklamalar, partimizin resmi hesaplarından yapılacaktır" denildi.

İMAMOĞLU'NDAN ÖZDAĞ AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelişme hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. İmamoğlu, "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz." dedi.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tepki geldi. Özel, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır... Bunu kabul etmek, buna sessiz kalmak, bunu sineye çekmek mümkün değildir. Aralarındaki çelişki ne olursa olsun bir siyasi partinin genel başkanının itibarı diğer siyasi partilerin genel başkanlarına emanettir. Bu erdemden nasibini almayanların attıkları her adım siyasi tarihimize kara leke olarak geçmektedir. Yaşananlar önceki dönem milletvekili olması nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmus'a da sorumluluk yüklemektedir. Tayyip Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum: Siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve bir an önce milletin önüne sandığı getirsin. İstanbul'a getirildiğini öğrendiğimiz Sn. Genel Başkanı ziyaret etmek ve sürece eşlik etmek üzere Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcımız Özgür Karabat tarafımdan görevlendirilmiştir."

DERVİŞOĞLU: KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümit Özdağ'ı etiketleyerek, "Yargı cambazlıklarını, siyaset düzenbazlıklarını, medya hokkabazlıklarını; Fitneni, fesadını, tuzaklarını ve bütün bu alçaklıklarını suratına çarpacağız! Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile... Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun düzen, yaşasın Büyük Türk Milleti!" dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şunları söyledi: "Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından derin bir endişe kaynağıdır. Bu acele nedir? Apar topar gözaltı işlemi uyguluyorsunuz. Bırakın süreç kendi seyrinde işlesin."

MUHARREM İNCE: SİYASETİN BİR RACONU VARDIR

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın söylediği sözler sebebiyle gözaltına alınması kabul edilemez. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde; partiyi devlet, devleti parti konumuna getirdin. Siyasi rakiplerini yargıyla yok etmeye, susturmaya çalışıyorsun. Ekonomiyi batırdın ve başarısız oldukça sertleşiyorsun. Siyasetin bir raconu vardır. O raconun dışına çıkma, Türkiye'yi daha fazla otoriter bir rejime doğru sürükleme Erdoğan."

DAVUTOĞLU: APAÇIK YARGI ELİYLE SİYASETE MÜDAHALEDİR!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Politik ve insani duruşu itibariyle taban tabana zıt olmakla ve bahsi geçen konuşmadaki fikirlerine asla katılmamakla birlikte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a götürülüyor olması; apaçık yargı eliyle siyasete müdahaledir!" dedi.