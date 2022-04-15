Ümit Özdağ: İşimiz Türk kızlarının peşinde Afganistan'dan, Pakistan'dan gelen sapık TikTokçuların dolaşmamasını sağlamak - Son Dakika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun yayınına katılarak gündemi değerlendirdi.

Son dönemde Pakistan ve, Afganistan'dan gelen sığınmacıların sokaklarda kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşmalarına değinen Özdağ, "İşimiz ne, Türkiye'nin tekrar güvenliğini sağlamak, Türk kızlarının sokaklarda güvenlik içinde yürümesini sağlamak. Peşinde Afganistan'dan, Pakistan'dan gelen sapık TikTokçuların dolaşmamasını sağlamak" diye konuştu.

"AFGANİSTAN'DAN GELEN TECAVÜZCÜYÜ İHBAR ETTİK, ORTADAN KAYBOLDU"

Özdağ şöyle devam etti:

Sosyal medyaya çıkın, bugün kızlarımız kadınlarımız sokağa çıkmaktan korkar vaziyete gelmişler. Çünkü, biliyoruz ki bu coğrafyaları, hem iç savaş coğrafyası, hem de toplu tecavüz geleneği var. Bu coğrafyalarda erkek çocuklarına tecavüz geleneği var.

Daha biz parti olarak Beylikdüzü'nden Afganistan'dan kaçmış, eski rejimde vekillik yapmış ama aslında mafya babası olan bir tecavüzcüyü ihbar ettik, ortadan kayboldu."

"BURADA ÇEKTİKLERİ VİDEOLARI ÜLKELERİNE GÖNDERİYORLAR, SİZ DE GELİN DİYORLAR"

Özdağ konuşmasını şu çarpıcı ifadelerle sürdürdü:

"Bugün Orta Doğu'nun Güney Asya'da ipini koparan Türkiye'ye geliyor. Bu hükümet Türkiye'yi dünyanın lunaparkı haline getirdi. Yine İran üzerinden on binler yürüyüş halinde buraya. Niye, savaştan kaçıyorlar... Şerefli bir erkek, karısını, kızını bırakıp savaştan kaçmaz. Bunlar tek başlarına geliyorlar, yaptıklarını da sosyal medyadaki pisliklerinden görüyoruz. Burada çektiklerini ülkelerine yollayıp, 'Siz de buraya gelin, burası cennet, huriler etrafta dolaşıyor' diye sapıklık yapıyorlar. Yeter, sokaklar alev alev.

"MEVZUATA GÖRE SURİYELİLERİN GERİ GÖNDERİLMESİ GEREKİYOR"

Özdağ, Suriyeli mültecilerin halen Türkiye'de barınmasına yönelik de şu ifadeleri kullandı:

"Biz konuyu Zafer Partisi olarak siyasetin gündeminde tutuyoruz. Biz Türk milletinin bu talebini siyasete taşırız çünkü bunlar mülteci değil, olsalar bile yollayabilirdik. Mülteciler için de yerel güvenlik, kamu sağlığı ve kamu güvenliği açısından tehdit oluştururlarsa yollarsınız ama bunlar geçici sığınmacı. Bizim ulusal mevzuatımızda da diyor ki, 'Suriye'de iç savaş bittiğinde geçici koruma statüsü ortadan kalkar, geri dönüş esastır.