Ümit Özdağ: Türk milletine hizmet benim için onurdur - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Özdağ: Türk milletine hizmet benim için onurdur

09.05.2022 15:45
Ümit Özdağ: Türk milletine hizmet benim için onurdur

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletine hizmet etmek benim için en büyük onurdur" dedi.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletine hizmet etmek benim için en büyük onurdur" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için söylediği sözleri hatırlatarak, "Benimle ilgili olarak 'Soros çocuğu' ifadesini kullanmaktadır. Soros ve desteklediği vakıflar, sığınmacıların Türkiye'de kalmasını desteklemektedir. Benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değişik kurumları için yurt içi ve yurt dışında Türkiye'nin milli güvenliği konusunda kanunlar çerçevesinde ve yazılı görevlendirme ile bazı operasyonları yaptığım doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletine hizmet etmek benim için en büyük onurdur. Soylu'nun yer aldığı operasyonlarla benim gerçekleştirdiğim operasyonlar arasında gerçekten çok fazla fark var" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Ümit Özdağ'dan korkutucu iddia: Haziran 2015 - Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasını sığınmacılar üzerinden planlıyorlar Ümit Özdağ'dan korkutucu iddia: Haziran 2015 - Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasını sığınmacılar üzerinden planlıyorlar TKF Başkan Adayı Alaftargil'den Başkan Özdoğan'a ziyaret TKF Başkan Adayı Alaftargil'den Başkan Özdoğan'a ziyaret Yüksekova'da üretilen 'Çirek peyniri' coğrafi işaret tescil belgesi aldı Yüksekova'da üretilen 'Çirek peyniri' coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Türkiye Cumhuriyeti, Ümit Özdağ, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Ümit Özdağ: Türk milletine hizmet benim için onurdur - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Gözyaşları sel oldu! Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, sakatlanan Merve Aydın'ı hasta yatağında ziyaret etti
15:48 "Kız kaçırma" gerekçesiyle husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü!
15:42 Almanya'daki enerji krizine çözüm önerisi: Emekliler kış aylarını Türkiye'de geçirsin
15:41 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ilk sözleri: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, birtakım güçlerin planı olabilir
15:31 Erdoğan'a Ümit Özdağ'dan yanıt: Gelecek seçimler Erdoğan ve sığınmacılar için bir referandum olacak!
15:29 Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye sert sözler: Önemli olan don değil şarkı
15:25 Üç Kuruş bu akşam Show TV'de yayınlanacak! Bahar'ı kaçıran Kılıç'a verilecek tepki merakla bekleniyor
15:18 Yasak Elma dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Yıldız, Doğan'dan boşanacak mı?
15:15 Zafer Günü'nde dikkat çeken görüntü: Rus liderin dizlerine örttüğü battaniye hastalığının belirtisi mi?
15:14 Ölen insanının beynini inceleyen doktorun "gri bölge" tespiti bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 15:57:53. #1.12#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ: Türk milletine hizmet benim için onurdur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement