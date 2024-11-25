Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi

Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında \'İnönü\' Tartışması Alevlendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Alparslan Türkeş'in doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü hedef aldı. Bu paylaşıma Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sert yanıt geldi. İnce, "Atatürk'e söz söyleyemeyenler, Atatürk'ün yol ve silah arkadaşı, Milli Mücadelemizin kahramanı, Lozan'ın mimarı İsmet İnönü'ye hakaret etmektedir. Hepiniz aynısınız, Atatürk düşmanısınız." yorumunu yaptı.

25.11.2024 23:24
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in doğum gününü kutladı. Özdağ, sosyal medya hesabından yayınladığı kutlama mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü de hedef aldı.

Özdağ, paylaşımında, "Bugün rahmetli Alparslan Türkeş'in ad günü. İşgal altındaki Kıbrıs'ta doğdu. Türkiye'ye geldi, subay oldu. 19 Mayıs 1944'de İsmet İnönü'nün "Türk milliyetçisi olmak her Türk için bir görevdi, bundan sonra haktır" şeklinde konuşması ile başlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinden uzaklaşmasına hayatı boyunca muhalefet etti. Türk birliği düşüncesini siyasette temsil etti ve bu rüyası büyük ölçüde gerçekleşti. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Bölücü örgüt yandaşlarına cevabı ise "Ne mozaiği ulan, yıkılın köpekler" oldu. Vefaat etmeden 1 saat önce verdiği son demeci Atatürk ile ilgili idi. "Atatürk Türklüğün Himalayasıdır"" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ ile Muharrem İnce arasında 'İnönü' tartışması: Hepiniz aynısınız, Atatürk düşmanısınız

MUHARREM İNCE'DEN SERT YANIT

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise sosyal medya hesabından isim vermeden Özdağ'a yanıt verdi.

İnce, "Atatürk'e söz söyleyemeyenler, Atatürk'ün yol ve silah arkadaşı, Milli Mücadelemizin kahramanı, Lozan'ın mimarı İsmet İnönü'ye hakaret etmektedir. Böyle yapanların Atatürkçülükleri de sahtedir, Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye "iki ayyaş" diyenlerden farkı yoktur. Hepiniz aynısınız, Atatürk düşmanısınız." diye yazdı.

Ümit Özdağ ile Muharrem İnce arasında 'İnönü' tartışması: Hepiniz aynısınız, Atatürk düşmanısınız

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi - Son Dakika
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