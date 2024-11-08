Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu\'nun üstünü neden çizdiğini anlattı

Politika

Sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağıralioğlu hakkında çok konuşulacak bir çıkışa imza attı.

"BÖYLE BİR ANLAYIŞLA KONUŞMAYI..."

Ağıralioğlu ile en son İYİ Parti grup başkanvekilliği yaptığı dönemde konuştuğunu ifade eden Özdağ, "Yavuz Bey'e 'siz hep Meclis'te konuşuyorsunuz ama bu sığınmacılar meselesine hiç değinmiyorsunuz' dedim. O da bana 'sığınmacıların gelmesinin iyi olduğunu düşünüyorum' yanıtını verdi. 'Neden?' diye sordum. '5 milyon insan getirdik, 5 milyon Türk getirebileceğimizi anlamış olduk' dedi. Ben kendisiyle bir daha konuşmadım. Böyle bir anlayışla konuşmayı kendine zül sayarım. Bundan sonra da konuşmayı düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.