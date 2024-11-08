Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağıralioğlu hakkında sessizliğini bozdu. Ağıralioğlu'nun sığınmacılarla ilgili sarf ettiği sözlere çok bozulduğunu ifade eden Özdağ, ''Böyle bir anlayışla konuşmayı kendine zül sayarım. Bundan sonra da konuşmayı düşünmüyorum'' dedi.

08.11.2024 09:34  Güncelleme: 09:45
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Sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağıralioğlu hakkında çok konuşulacak bir çıkışa imza attı.

"BÖYLE BİR ANLAYIŞLA KONUŞMAYI..."

Ağıralioğlu ile en son İYİ Parti grup başkanvekilliği yaptığı dönemde konuştuğunu ifade eden Özdağ, "Yavuz Bey'e 'siz hep Meclis'te konuşuyorsunuz ama bu sığınmacılar meselesine hiç değinmiyorsunuz' dedim. O da bana 'sığınmacıların gelmesinin iyi olduğunu düşünüyorum' yanıtını verdi. 'Neden?' diye sordum. '5 milyon insan getirdik, 5 milyon Türk getirebileceğimizi anlamış olduk' dedi. Ben kendisiyle bir daha konuşmadım. Böyle bir anlayışla konuşmayı kendine zül sayarım. Bundan sonra da konuşmayı düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu\'nun üstünü neden çizdiğini anlattı

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Osman A:
    Şu kibirli,kasıntı Ümit efendiyi hiç sevmiyorum 20 11 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Türkiye'ye Türk'ün gelmesiyle Suriyeli, Afgan, Pakistan'lının gelmesini aynı şey sanıyor. yazık 14 7 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    yavuz Baba da senle konuşmak için can atıyor sanki kimsinki sen? 11 7 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    o zaman yarın öbür gün sende musavvatin Bahçeli'nin elini sıktığı gibi sikarsan bu sözü hatirlatirlar sana hemde ağır bir küfürle 5 3 Yanıtla
  • soner genç:
    siyaset için en gereksiz ve boş konuşup gündemde kalmaya çalışan ümit efendidir 1 1 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Yavuz bey adamdır. Belliki paçanız tutuşmuş adam parti kurunca. Senin gibi iki bakanlığa davasını satmadı sayın Özdağ. Aslanlar gibi çıkıp istifa etti ve düşüncelerini açıkça söyledi. 1 0 Yanıtla
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