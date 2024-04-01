Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için dün sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullandı.
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu. CHP'nin İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Lâl Denizli, sandıkların yüzde 99,24'ünün açıldığı ilçede yüzde 53,69 ile seçimi kazandı. Denizli'nin en yakın rakibi MHP'li Esat Tanık yüzde 34,38'te kaldı.
Lal Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli'nin kızıdır. Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.
Son Dakika › Politika › Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 10.01 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.23, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.73 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 99,69'u açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 09.54 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 46.61, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 37.47 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 99,9'u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 46.61'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 37.47'sini aldı.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 09.58 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51 oy oranıyla önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 37.85 oy oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre bir kez daha Kuşadası Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ömer Günel, seçimin herkes için kazanç olduğunu belirterek, hizmet yolculuğuna devam edeceklerini söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nı dolduran vatandaşlarla buluştu. Mersinlilerin, ‘Mersin seninle gurur duyuyor’ sloganları eşliğinde konuşmaya çıkan Seçer, “Ben de Mersinle, Mersin’in güzel insanıyla gurur duyuyorum. Mersin; Atatürk’ün kenti olduğunu tescil etti” dedi. Türkiye’de artık yeni bir siyasi döneme girildiğini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Artık Türkiye’de yeni bir yol açıldı. Vatandaş iktidara, hayat pahalılığına, kayırmacılığa, talana, israfa ‘yeter, dur’ dedi” ifadelerini kullandı.
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yüzde 54,5 oy oranıyla birinci çıkarak Karatay Belediye Başkanlığı'na tekrar seçildi. Kılca, seçim sonuçlarına ilişkin teşekkür açıklaması yaptı ve yeni dönemde daha fazla yatırım ve hizmetle Karatay'ın her köşesinde olacaklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı mensuplarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Adana'da yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan şebekelere yönelik düzenlenen operasyonda 10 yabancı uyruklu şahıs ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan 10 yabancı uyruklu şahıs geri gönderme merkezine gönderilirken 2 organizatör ise tutuklandı.
Ardahan Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Kars'tan kargoyla uyuşturucu madde getiren minibüsü durdurarak 3 şüpheliyi gözaltına aldığını açıkladı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Hakan Ural, daha önce Murat Kurum'un kazanacağını belirttiği İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle ilgili açıklama yaptı. Ural, Kurum'un tarihi farkla kazanacağını söylemişti ancak sonuçlar İmamoğlu'nun lehine sonuçlandı. Ural, eleştirilere cevap vererek, aşağılayan zihniyete acıyarak gülüyor ve ayrışmadan, öfkelemeden ömürden zevk almaya çağrıda bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 10.05 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 48.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.02 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor ve açılan sandıklara göre Böcek önde bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)