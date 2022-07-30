Uşak haberi | Uşak'ta AK Parti'liler, gazetecilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak haberi | Uşak'ta AK Parti'liler, gazetecilerle buluştu

30.07.2022 20:29
Uşak haberi | Uşak'ta AK Parti'liler, gazetecilerle buluştu

Uşak politika haberi | AK Parti Uşak İl Başkanlığınca "gazetecilerle buluşma" programı düzenlendi.

AK Parti Uşak İl Başkanlığınca "gazetecilerle buluşma" programı düzenlendi.

Uşak Belediyesine ait bir kafeteryada gerçekleştirilen programa AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı katıldı.

Mehmet Altay programda yaptığı açıklamada, kentteki doğal gaz yatırım çalışmalarına değindi.

Özellikle son dönemde oluşan enerji farzıyla ilgili sıkıntıları göz önünde bulundurduklarına dikkati çeken Altay, "İlçelerde yaşlı nüfusumuz da dikkate alındığında, ilçelerde yeniden yaşam kalitesini ve standardını şehirde olduğu gibi buluşturmanın gereği ve orada nüfus akşınında gereği gibi kalabilmesi için doğalgazın ilçeler açısından önemi, bilincinde olarak biz özellikle ilçelerimizi nasıl doğalgazla buluştururuz derdi içerisindeydik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkez nüfusu 15 binin üzerindeki ilçelere doğal gazın ulaştırılmasının zorunlu hale geldiğini hatırlatan Altay, bunun Uşak adına da bir fırsat olduğunu söyledi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi hakkında bilgi verdi.

Hızlı trendeki çalışmaların devam ettiğini belirten İsmail Güneş, "Afyonkarahisar- Banaz arasındaki ve Eşme bölgesindeki altyapı çalışmaları devam ediyor. Tabii burada çok fazla sayıda tünel var. Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 800 metrelik bir tünel yaklaşık 7 aylık bir sürede açılmıştı. Aynı hızla devam ediliyor. Bu uzun bir süreç. Gerçekten yapılması zor bir işlem." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Türkiye'nin demokrasinin bir gereği olan 2023 seçimlerine doğru adım adım ilerlediğini söyledi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise Uşak'ın daha yaşanılabilir bir hale gelmesi için Uşak Belediyesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Program sonrasında gazetecilerle yapımı devam eden proje alanları gezildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
CHP başörtüsü teklifine kapıyı kapattı CHP başörtüsü teklifine kapıyı kapattı

İsmail Güneş, AK Parti, Altay, Uşak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Uşak haberi | Uşak'ta AK Parti'liler, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:38 Fener'in golcüsüne İtalya Serie A ekibinden transfer teklifi geldi! Ne karar vereceği merakla bekleniyor
20:26 Gram altın, Fed'in faiz kararı sonrası kritik seviye olan bin lirayı aştı
20:03 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi öncesi sürpriz hamle
19:33 Yusuf Şimşek'in yeni çalıştıracağı takım büyük şaşkınlık yarattı
19:24 Meksika'da bindiği takside kaçırıldığını fark eden kadın aracın camından atlayarak olay yerinde yaşamını kaybetti
19:24 Suikast girişiminden yaralı kurtulan Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan: Beni öldürmek için plan yapıldığını öğrenmiştim
18:56 Kılıçdaroğlu, Londra'dan seslendi: Görüştüklerim arasında tefeci yok, hele hele uyuşturucu baronları hiç yok, hepsi yatırımcı
18:31 Beşiktaş'ın kasası dolacak! Stadyum isim sponsorluğu için 250 milyon dolar kazanacaklar
18:29 Samsung, Apple'ın bir sonraki hamlesini duyurdu! Katlanabilir ekrana sahip iPad'ler geliyor
18:07 Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 20:47:24. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak haberi | Uşak'ta AK Parti'liler, gazetecilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement