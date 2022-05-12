Uşak'ın yeni Valisi Turan Ergün oldu - Son Dakika
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Uşak'ın yeni Valisi Turan Ergün oldu

12.05.2022 07:57
Uşak'ın yeni Valisi Turan Ergün oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesiyle merkeze çekilen Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın yenine bu göreve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesiyle merkeze çekilen Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın yenine bu göreve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan kararname ile 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı.

Yeni kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyon Karahisar'a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne'ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a vali oldu.

Kararname ile 24 Nisan'dan İçişleri Bakanlığı tarafından geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekilen Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın yerine bu göreve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün atandı. Vali Ergün'ün önümüzdeki günlerde Uşak'taki yeni görevine başlayacağı öğrenildi.

Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı. - UŞAK

Uşak'ın yeni Valisi Turan Ergün oldu
Uşak'ın yeni Valisi Turan Ergün oldu
Uşak'ın yeni Valisi Turan Ergün oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Uşak'ın yeni Valisi Turan Ergün oldu - Son Dakika


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