Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca\'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) imar planlarını amacına uygun kullanılmadığı gerekçesiyle iptal ettiği ve arazisi plansız kalan Medipol Hastanesi'nin inşaatı, yapılan kontrol ve incelemenin ardından Üsküdar Belediyesi tarafından durduruldu. Bilirkişi raporunda arsanın 1994'te ortaokul alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi'ne bağışlandığı ancak amacına uygun kullanılmadığı ve otoparka dönüştürüldüğü vurgulandı.

İBB, İMAR PLANLARININ İPTALİNE KARAR VERDİ

Yerel seçimlerde CHP'nin adayı Sinem Dedetaş'ın kazandığı Üsküdar Belediyesi, dikkat çeken bir karara imza attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Medipol Üniversitesi için imar planı hazırlanmıştı. Bakanlık, Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'nin hemen yanında yer alan 4 bin 164 metrekarelik alanı konut alanı ve ortaöğretim tesisleri alanı statüsünden "yükseköğretim tesisi alanına" dönüştürmüştü.

İmar planı raporunda plan değişikliğinin Medipol Üniversitesi için yapıldığını belirtildi. Alanın yapılaşma koşulu ise zemin+5 kat olarak belirlendi. İstanbul 12. İdare Mahkemesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başvurusuyla, 31 Ocak 2024'te imar planlarının iptaline karar verdi.

KANUNSUZ İNŞAATI ÜSKÜDAR BELEDİYESİ DURDURDU

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, planları iptal edilen arazide devam eden inşaat ise kısa süre önce Üsküdar Belediyesi tarafından durduruldu. Emre Özipek isimli yurttaş, plansız kalan alanda devam eden inşaatın kanunsuz olduğunu belirterek Üsküdar Belediyesi'ne başvurdu. Üsküdar Belediyesi ise yapılan kontrol ve incelemenin ardından inşaatın durdurulduğunu bildirdi.

"BABAM ARSAYI OKUL YAPILMASI İÇİN BAĞIŞLADI"

Emre Özipek isimli vatandaş, Medipol'ün otopark olarak kullandığı alanın babası tarafından okul yapılması için kamuya bağışlandığını belirterek dava açmıştı. İstanbul Anadolu 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin hazırlattığı bilirkişi raporunda arsanın 1994'te ortaokul alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi'ne bağışlandığı ancak amacına uygun kullanılmadığı vurgulandı.

Özipek ise arsanın 2016'nın sonuna kadar atıl bırakıldığına ardından da Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanılmaya başladığına dikkat çekti. Ayrıca arsanın 1994 ile 2017 yılları arasında atıl bırakıldığını belirtti. Amacına uygun kullanılmayan arsanın kendilerine iade edilmesini talep etti.

OKUL YAPILACAK ALAN HASTANEYE OTOPARKI OLDU

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, arsanın Henza Akın Çolakoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesi olarak kullanıldığını, ayrıca arsaya 32 derslikli bir ek bina yapılacağını iddia ederek davanın reddini istedi. Dava kapsamında bir inşaat mühendisiyle bir hukukçu tarafından arazide keşif yapılarak bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün beyanının gerçeği yansıtmadığı, arsanın Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanıldığı vurgulandı. Ancak tüm bunlara rağmen yargı süreci sonuçlandırılmadı.

DAVANIN HAKİMİ DEĞİŞTİ, İNŞAAT DEVAM ETTİ

Dava çok önemli bir aşamaya gelmişken birden mahkemenin hâkimi değişti. Yeni atanan hâkim 2021'de "zamanaşımını" gerekçe göstererek davaya ilişkin "ret kararı" verdi. Arsanın varisi Özipek kararı istinafa (Bölge Adliye Mahkemesi'ne) taşıdı. Mahkeme, ret kararını kaldırarak dosyayı davanın yeniden görülmesi için 2023'ün son günlerinde ilk mahkemeye gönderdi. Hukuk mücadelesine devam eden Özipek, "Davanın bile isteye sürüncemede bırakıldığını, davanın yıllarca sürdürüleceğini" vurgulayarak yargı sürecinin devam etmesine rağmen Medipol'ün hızla inşaata başladığını açıkladı.