Üsküdar'da başkan vekilliği seçimi Gültekin'in ölümü sonrası bugün yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Üsküdar'da başkan vekilliği seçimi Gültekin'in ölümü sonrası bugün yapılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üsküdar\'da başkan vekilliği seçimi Gültekin\'in ölümü sonrası bugün yapılacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediye Meclisi, 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin'in boşalan başkan vekilliği koltuğu için bugün seçim yapacak. CHP ve YENİ Parti seçime ayrı adaylarla katılırken, Cumhur İttifakı ortak adayla yarışacak.

Üsküdar Belediye Meclisi, 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazası sonucu Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybetmesi sonucu boşalan başkanlık koltuğu için bugün belediye başkan vekilliği seçimi gerçekleştirilecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen ilk seçimde Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmiş, ancak seçime ilişkin AK Parti'nin itirazı üzerine mahkeme seçimin tekrarlanmasına karar vermişti.

8 Eylül'de yenilenen seçimde ise AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin, kullanılan 42 oyun 23'ünü alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilmişti. Gültekin'in 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından belediye başkan vekilliği için bugün Üsküdar Belediye Meclisi'nde tekrar seçim yapılacak. Diğer seçimlerden farklı olarak bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve YENİ Parti ayrı adaylar çıkaracak. Cumhur İttifakı ise ortak adayla seçime katılacak.

Seçim öncesi belediye binası önünde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken, seçimin saat 10.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk PartisiYerel HaberlerYeni PartiPolitikaÜsküdarTrafikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağzına geleni saymış Sergen Yalçın’ın Montella için söyledikleri yeniden gündemde Ağzına geleni saymış! Sergen Yalçın'ın Montella için söyledikleri yeniden gündemde
SPK’dan Tera Yatırım’a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi SPK'dan Tera Yatırım'a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı Yeni yardımcılar da geldi Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı! Yeni yardımcılar da geldi
5 bakanlıkta kritik atamalar: Üst düzey kadrolar değişti 5 bakanlıkta kritik atamalar: Üst düzey kadrolar değişti
Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı
09:23
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
09:17
Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı
Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu! Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı
09:15
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
09:09
NATO sınırında hareketlilik Rusya tankları yığmaya başladı
NATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladı
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
08:33
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 09:33:47. #7.13#
SON DAKİKA: Üsküdar'da başkan vekilliği seçimi Gültekin'in ölümü sonrası bugün yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei