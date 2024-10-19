Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz? - Son Dakika
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Politika

Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?

Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin\'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?

Yapılacak kabine değişikliğinde üstü çizildiği söylenen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ''Gidiyor musunuz?'' diye soruldu. Bakan Tekin bu soruya ''Süreçle ilgili millet en çok beni konuşuyor ama öyle iki aşırı uç ki, bir kısmı yeri sağlam adam diyor. Ben beklemiyorum demiyorum'' yanıtını verdi.

19.10.2024 10:23
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Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından 12 Ekim'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklikler olabileceğini söylemesi gündeme bomba gibi düştü. Erdoğan'ın sözlerinin ardından Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e gözler çevrildi.

BAKAN TEKİN'E AÇIKÇA SORULDU

Kulislerde "görevden alındı alınacaklar" iddiaları dolaşırken bu durum Bakan Yusuf Tekin'e soruldu. Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış töreninde konuşan Tekin, koltuğunu kaybedecek isimler arasında öne çıktığını kabul etti.

Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?

"BEN BEKLEMİYORUM DEMİYORUM"

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada "Ben, Cumhurbaşkanımızla yeni tanışmıyorum. 13 yaşındayken siyasete başladım, 1989'dan beri Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz var. Bizim Cumhurbaşkanımızla olan hukukumuz bana bir makam tevdi etmesiyle etmemesiyle alakalı değil. Şu anda da hukukumuz hiç bozulmadı. Yaptıklarımla ilgili herhangi bir olumsuzluk ya da herhangi bir kötü görüşü de olmadı. Süreçle ilgili millet en çok beni konuşuyor ama öyle iki aşırı uç ki, bir kısmı yeri sağlam adam diyor. Ben beklemiyorum demiyorum. Çünkü ben kesin konuşmayı sevmem. Takdir diyelim" ifadelerine yer verildi.

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bakan Tekin, 2023'te TBMM'deki bütçe görüşmelerinde; bakanlığının 10 tarikat-cemaatle protokolü olduğunu söyleyip "Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz" demişti. Bakan Tekin, daha sonra büyük tepki çeken bu sözlerine açıklık getirerek "Bir kere hukuk devletinde yaşıyoruz, biz MEB olarak kiminle protokol yapabiliriz. Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil" demişti.

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Ramazan Ertaş:
    Her sene bakan değişiyor koltuk sahibi değişiyor. Ama bir milim ilerleme yok. Daha temizlik elemanı okullara alamıyorsunuz bire gafiller 197 13 Yanıtla
  • Serkan Beyhan:
    Milli eğitim olarak çok çok kötüyüz. Ama daha kötü olduğumuz diğer konu anne ve babaların evlatlarını telefonlarla eğitmeleri. Çocuğa 3 yaşında telefonu entegre edip 7 yaşında öğretmenlerden mucize bekliyoruz halk olarak. Yazık deccala hizmet ediyoruz farkında olmadan. Kimse bana bunun dışında hikaye anlatmasın. 194 14 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Şu son bir kaç ay içinde ülkede yaşadıklarımız bir Avrupa ülkesinde yaşansaydı milletvekilleri bakanlar ve en baştaki kişi utancından 100 kere istifa ederdi 179 17 Yanıtla
    oguz ates:
    o zaman Kılıçdaroğlu yanındaki ekip çok mu iyi ki İstanbul İzmir belediyeleriniz de yenmedik halt kalmadı,önce kendinizden başlayın iğneyi kendine batır misali 10 26
  • Necati Sarıdağ:
    Gidişin olsun. Dönüşün olmasin 141 17 Yanıtla
  • soner yavuz:
    bunların bu ülkeyi düzeltecek liyakatlı aklı başında ekipleri ne yazıkki yok olsaydı ülke bu durumda olmazdı zaten kamu kurumlarının her yanı kokuşmuş bunların biran önce gitmeleri gerekiyor 140 16 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    Liyakat liyakat illede liyakat 134 4 Yanıtla
  • Hasan Kilic:
    Bunların hepsinden kurtulmak lazım ve yeni bir sistem tek baslilik olmuyor yeterince denendi 114 15 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MAALESEF MİLLİ EĞİTİM, ADALET, İÇİŞLERİ BIR TÜRLÜ DUZEN TUTMUYIR, BIRI TARIKAT DIYOR, BIRI CEMAAT DIYOR 114 12 Yanıtla
  • Murat Avci:
    çok bile kaldı.. çapsız 96 10 Yanıtla
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