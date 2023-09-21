Vaadi yine sığınmacılar üzerinden! Zafer Partisi yerel seçimde bütün illerden aday çıkaracak

Sık sık sığınmacı karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Bütün illerden ilçelerden aday çıkaracağız. Bu seçim Türk halkının kaderinin belirleyeceği seçim olacak. Bu seçim 'Sığınmacılar gitsin mi kalsın mı?' seçimi olacak" ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİNİZ YETERSE REFERANDUM YAPALIM"

Zafer Partisi hakkında çıkan haberler ve iddialara basın açıklaması ile yanıt veren Ümit Özdağ, yine mültecileri hedef aldı. Yerel seçimi hatırlatan Özdağ, "Bütün illerden ilçelerden aday çıkaracağız. Bu seçim Türk halkının kaderinin belirleyeceği seçim olacak. Bu seçim 'Sığınmacılar gitsin mi kalsın mı?' seçimi olacak. Gelin Türk halkına soralım, sığınmacılar kalsın mı gitsin mi diye. Referandum yapalım. Yüreğiniz var mı? Eğer kalsınlar çıkarsa, Zafer Partisi'ni kapatır giderim." dedi.

"BİZİ ÖLDÜRMEDEN SUSTURAMAZSINIZ"

Özdağ açıklamalarına şöyle devam etti: "Sığınmacı ve kaçak göçmenlerin vatanlarına dönmesini isteyen 27 kişiyi sabahın erken saatinde gözaltına aldılar. Bu operasyon apaçık Zafer Partisi'ne yönelik bir operasyondur. Bizi öldürmeden susturamazsınız!

"AİLEM İSLAM ALİMLERİYLE DOLU"

Bize İslam düşmanı diyorlar. Benim ailem İslam alimleriyle dolu. Dedelerimiz Abdülhamid'in sarayında imamlık yaptı. Biz Ali Erbaş'ların değil, Rıfat Börekçi'lerin arkasında namaza dururuz. Bizim İslam anlayışımız bu."