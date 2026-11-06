Vali Eldivan başkanlığında Bayburt\'ta kamu hizmetleri ve yatırımlar değerlendirildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl İdare Kurulu Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde kentte sürdürülen faaliyetler ele alındı.

Yeni valilik binasında yapılan toplantıda, il genelindeki kamu hizmetlerinin mevcut durumu ve devam eden yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kurumlar arası iş birliğinin üzerinde durulduğu toplantıda, hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ve etkin ulaştırılması için nelerin yapılacağı görüşüldü. Ayrıca İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında sürdürülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Eldivan, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine hızlı ve etkin şekilde karşılık verilebilmesi için kamu kurumlarının iş birliği ve uyum içerisinde çalışmasının önemini vurgulayarak, kamu hizmetlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.