Vali Pehlivan, Cizre'de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre'de mahalle muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Cizre Kaymakam Vekili ve Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Talay, Kale Mahallesi Muhtarı Mehmet Sorğuç, Şah Mahallesi Muhtarı Hacı Bayram, Nur Mahallesi Muhtarı Nesim Çağdavul, Dicle Mahallesi Muhtarı Sabri Yural ve Sur Mahallesi Muhtarı Mehmet Karaduman katıldı. Muhtarların sorun, tespit ve taleplerini dile getirdiği toplantıda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kamu hizmet alanlarında yatırımların, çalışma ve faaliyetlerin devam edeceğini ifade eden Vali Pehlivan, ilçe ziyaretlerini ve muhtar toplantılarını sürdürdüklerini, muhtarlarımız ile mütemadiyen bir araya gelip istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

İl genelinde tamamlanan ve devam eden yatırım ve faaliyetler hakkında da bilgiler veren Vali Pehlivan, hizmetlerinden ve sağladıkları katkılardan dolayı muhtarlara teşekkür etti, görevlerinde başarılar diledi. - ŞIRNAK