Zonguldak'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören sonrasında makam odasına çekilen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, tören alanında bir grup CHP'linin 'alternatif' anma töreni yaptığını duyunca balkona çıktı.
Hacıbektaşoğlu, balkona çıkarak CHP ve sendikalara sert çıktı. Alternatif törene tepki gösteren Hacıbektaşoğlu, "Siz paralel devlet misiniz, sizin paralel hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada resmi tören yapıldı. Ayıp, ayıp, ayıp!" diyerek tepki gösterdi.
Valinin sözleri karşısında CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, "Sayın Valim, size saygısızlık yapmak istemiyoruz." diyerek yanıt verirken, törende bulunan CHP'liler ise hep bir ağızdan "Asıl size ayıp!" şeklinde tepki gösterdi.
Son Dakika › Politika › Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi - Son Dakika
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