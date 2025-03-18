Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentte CHP'nin düzenlediği alternatif 18 Mart Çanakkale Zaferi anmasına çok sert tepki gösterdi. Valiliğin balkonuna çıkan Hacıbektaşoğlu, "Siz paralel devlet misiniz? Sizin paralel hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var?" tepkisini gösterdi.

18.03.2025 16:14
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Zonguldak'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

CHP ALTERNATİF TÖREN YAPTI

Tören sonrasında makam odasına çekilen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, tören alanında bir grup CHP'linin 'alternatif' anma töreni yaptığını duyunca balkona çıktı.

VALİ ÇOK SERT ÇIKTI

Hacıbektaşoğlu, balkona çıkarak CHP ve sendikalara sert çıktı. Alternatif törene tepki gösteren Hacıbektaşoğlu, "Siz paralel devlet misiniz, sizin paralel hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada resmi tören yapıldı. Ayıp, ayıp, ayıp!" diyerek tepki gösterdi.

CHP'DAN YANIT: SİZE SAYGISIZLIK YAPMAK İSTEMİYORUZ

Valinin sözleri karşısında CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, "Sayın Valim, size saygısızlık yapmak istemiyoruz." diyerek yanıt verirken, törende bulunan CHP'liler ise hep bir ağızdan "Asıl size ayıp!" şeklinde tepki gösterdi.

Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi

Osman Hacıbektaşoğlu, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Zonguldak, Politika, 3-sayfa, 18 Mart, Tören, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Sk 06:
    kim takar Yalova kaymakamı MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ASKERLERİYİZ ÇATLAYIN 238 301 Yanıtla
  • Sena2007:
    Bunlar anlamaz sayın vali boşuna nefesinizi tüketmeyin 228 204 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    gerçekten bu CHP ve CHP ye destek verenler Turkiye nin en büyük sorunu Turkiye ve Türk halkı dikkat etsin yoksa ülke bölünür 174 171 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    kimin askerleri olduğunuzu çok iyi biliyoruz da neyse zamanı gelince öğrenirsiniz 143 127 Yanıtla
  • Manavuz123:
    putcular yine fitne peşinde. 114 128 Yanıtla
  • Hakan1421:
    vatana millete bir kuruş faydaları Yok işleri güçleri boş boş salakça mevzular, yok heykel Yok put yok bilmem ne 108 86 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    yalloşlar alıştınız akp çanağını yalamaya ama gidiyosunuz yeni yalama duvarları arayın kendinize 96 78 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    siz kim biz kimiz neyin alternatifi Çanakkale de benim dedem yokmu benim ectatim yok mu siz kimsiniz yahu 15 temmuz da tankların arasından kahve yutumlayan siz değil misiniz neyin beşinde siniz bu kafa yapisi 50 yıl daha ikditar görmez 46 32 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    alternatif soytarılık… 52 25 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    badem yağı 49 5 Yanıtla
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