Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi

Zonguldak'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

CHP ALTERNATİF TÖREN YAPTI

Tören sonrasında makam odasına çekilen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, tören alanında bir grup CHP'linin 'alternatif' anma töreni yaptığını duyunca balkona çıktı.

VALİ ÇOK SERT ÇIKTI

Hacıbektaşoğlu, balkona çıkarak CHP ve sendikalara sert çıktı. Alternatif törene tepki gösteren Hacıbektaşoğlu, "Siz paralel devlet misiniz, sizin paralel hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada resmi tören yapıldı. Ayıp, ayıp, ayıp!" diyerek tepki gösterdi.

CHP'DAN YANIT: SİZE SAYGISIZLIK YAPMAK İSTEMİYORUZ

Valinin sözleri karşısında CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, "Sayın Valim, size saygısızlık yapmak istemiyoruz." diyerek yanıt verirken, törende bulunan CHP'liler ise hep bir ağızdan "Asıl size ayıp!" şeklinde tepki gösterdi.