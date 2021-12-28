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Van Büyükşehir Belediyesinde 'sosyal denge tazminatı' imzalandı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinde 'sosyal denge tazminatı' imzalandı

28.12.2021 16:37
Van Büyükşehir Belediyesinde 'sosyal denge tazminatı' imzalandı

Van Büyükşehir Belediyesi ile MEMUR-SEN'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ile MEMUR-SEN'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ'de çalışan toplam 918 memurun 2 yıllık 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi için imza töreni düzenlendi. Büyükşehir belediyesinde düzenlenen imza törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, İl Başkanı Harun Altın ve yönetim kurulu üyeleri ile belediye ve VASKİ'nin ilgili daire başkanları katıldı.

İmza töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belediye ve VASKİ'de çalışan memur ve sözleşmeli personele 2022-2023 yılı için ödenecek sosyal denge tazminatıyla ilgili BEM-BİR-SEN temsilcileriyle sözleşme imzaladıklarını belirtti. Vali Bilmez, "Van Büyükşehir Belediyemizde 581 memur, 221 sözleşmeli personelimiz çalışmaktadır. VASKİ'de ise 74 memur, 42 sözleşmeli personelimiz çalışmaktadır. Toplamda 918 memurumuzun ve sözleşmeli personelimizin sosyal denge tazminatıyla ilgili sözleşmeleri imzaladık. Bilindiği gibi memurlara toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisi verildikten sonra, memurların sosyal hakları ile ilgili, ilgili sendika temsilcileriyle kamu arasında sözleşme imzalanmaktadır. Bu yıl personelimize en fazla topla iş sözleşme ile en yüksek devlet memur göstergesinin yüzde 100 kadar sosyal denge tazminatı verilebiliyordu. Bu yıl yapılan toplu sözleşmelerde bu yüzde 120'ye kadar çıkarıldı. Bizde çalışanlarımıza en üst limitten, yani yüzde 120 limitinden, sosyal denge tazminatı ödenmesine karar verdik. Hem belediyemiz için, hem de çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Ocak ayı memur maaş zammı açıklandıktan sonra meydana gelecek zamda buradaki orana karar verdiğimiz için, arkadaşlarımızın sosyal denge tazminatını da aynı şekilde hesaplarına yasayacaktır. Biz mesai arkadaşlarımızın her türlü ücreti, her türlü takdiri hak ettiklerine inanıyoruz. Hepsi de Van'a, Vanlılara hizmet etmeyi, bir ibadet şiarı ile yerine getirdiğini biliyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ise Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerini hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışanlara en üst limit olan yüzde 120 sosyal denge tazminatı ödenmesine karar verildiğini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Bilmez ve sendika yöneticileri arasında karşılıklı imzalar atıldı. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesinde 'sosyal denge tazminatı' imzalandı
Van Büyükşehir Belediyesinde 'sosyal denge tazminatı' imzalandı
Van Büyükşehir Belediyesinde 'sosyal denge tazminatı' imzalandı
Van Büyükşehir Belediyesinde 'sosyal denge tazminatı' imzalandı

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Büyükşehir Belediyesi, Emin Bilmez, Memur, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Van Büyükşehir Belediyesinde 'sosyal denge tazminatı' imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesinde 'sosyal denge tazminatı' imzalandı - Son Dakika
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