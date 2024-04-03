DEM Parti Adayının Seçimlerde Birinci Olması İtiraz Sonucu Memnu Haklarını Geri Aldı

Politika

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın seçimlerde yüzde 55,48 oyla birinci olması sonrasında Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu Zeydan'ın "seçilmemiş" olması yönünde karar verdi. Başkanlık AK Parti adayı Abdullah Arvas'a geçerken Arvas'a aile mensubu Mehmet Sacit Arvasi'den tepki geldi.

Mehmet Sacit Arvasi.

Hiç kimse bize Kürtler kadar sahip çıkmadı. Maalesef Arvas ailesinin bir ferdidir. Sen utanmıyor muusn? Kürtlerin yüzüne nasıl bakacaksın? AKP münafıklığı

Gerçi onuru olan haysiyeti olan ağrı olan Utanılacak bir şey yaptığı zaman insanların yüzüne bakmaz ama bu AKP münafıklığı Sende bunların hepsini kaldırdı Kürtlerin bir böcek bir sinek muamelesi görmüş olduğu yerde sen buna alet oluyorsun sende şunu Söyleyebilecek bir yürek yok muydu şunu diyemez miydin burada söylediğin gibi ben kayyim olmayacağım Ben benim önüme konulmuş olan bu Yalı yalamayacağım diyemez miydi

Sen bu kadar iğrenç, aşağılık, haysiyetsiz bir kumpasın içinde nasıl yer alabildin.

Sen Kürtlerin arasında nasıl dolaşacaksın?