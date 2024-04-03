DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın seçimlerde yüzde 55,48 oyla birinci olması sonrasında Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu Zeydan'ın "seçilmemiş" olması yönünde karar verdi. Başkanlık AK Parti adayı Abdullah Arvas'a geçerken Arvas'a aile mensubu Mehmet Sacit Arvasi'den tepki geldi.
Mehmet Sacit Arvasi.
Hiç kimse bize Kürtler kadar sahip çıkmadı. Maalesef Arvas ailesinin bir ferdidir. Sen utanmıyor muusn? Kürtlerin yüzüne nasıl bakacaksın? AKP münafıklığı
Gerçi onuru olan haysiyeti olan ağrı olan Utanılacak bir şey yaptığı zaman insanların yüzüne bakmaz ama bu AKP münafıklığı Sende bunların hepsini kaldırdı Kürtlerin bir böcek bir sinek muamelesi görmüş olduğu yerde sen buna alet oluyorsun sende şunu Söyleyebilecek bir yürek yok muydu şunu diyemez miydin burada söylediğin gibi ben kayyim olmayacağım Ben benim önüme konulmuş olan bu Yalı yalamayacağım diyemez miydi
Sen bu kadar iğrenç, aşağılık, haysiyetsiz bir kumpasın içinde nasıl yer alabildin.
Sen Kürtlerin arasında nasıl dolaşacaksın?
Son Dakika › Politika › DEM Parti Adayının Seçimlerde Birinci Olması İtiraz Sonucu Memnu Haklarını Geri Aldı - Son Dakika
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Konak Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Başkan Tahmazoğlu'nu sıcak karşılayan Şahinbeyliler, tebriklerini iletti ve esnafın önemine vurgu yaptı.
31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Darende Belediye Başkan Adayı olarak seçimleri kazanan Alican Bozkurt, mazbatasını alarak göreve başladı. Devir-teslim töreninde konuşan Bozkurt, herkesin belediye başkanı olacaklarını ve tüm vatandaşlara kapılarının açık olduğunu belirtti.
Balıkesir Büyükşehir, Altıeylül ve Karesi Belediye Başkanları görev devir teslim törenleri ile makamlarına geçti. Ahmet Akın, Mesut Akbıyık ve Hakan Şehirli görevlerine başladı.
Yüksekova ilçesinde DEM Partili Şadiye Kırmızıgül, mazbatasını alarak göreve başladı. Kırmızıgül, halka en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Sinop Belediye Başkanı seçilen Metin Gürbüz, mazbatasını aldı. Gürbüz, göreve başlamak için hazır olduğunu belirtti.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, seçim günü ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Söğüt, seçimin iptal edilmesinin asıl amaç olduğunu belirtirken, yapılan itirazların kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, seçimlerde yaşanan elektrik kesintileri ve tutanaklardaki tutarsızlıklarla ilgili de açıklamalarda bulunan Söğüt, vatandaşların iradesine sahip çıkacaklarını vurguladı.
Aydın'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Mustafa Savaş'ın üst üste 3 seçimi de kaybetmesi ve rakibi Özlem Çerçioğlu'ndan daha az oy alması seçim sonrası tartışmalara neden oldu.
MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı, Alaca'yı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ise birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Siirt'te, Van'da yaşanan olaylara yönelik tepki yürüyüşünde bulunan bir grup, polisle yaşanan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.
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