Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var - Son Dakika
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Politika

Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var

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DEM Parti Van İl Başkanlığı önünde toplanan çok sayıda kişi, halay çekerken terör örgütü propagandası yapan kişilerin tutuklanmasını protesto etti. Halay çekerken bir kez daha terör örgütü propagandası yapan gruba polis ekipleri müdahale etti. DEM Parti'nin bahçesine girip kapıları kapatmaya çalışan protestocular gözaltına alındı.

29.07.2024 21:39  Güncelleme: 21:45
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DEM Parti Van İl Başkanlığı'nın önünde halay çekip sloganlar atarak terör örgütü propagandası yapan çok sayıda kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

VAN'DA DEM PARTİ'NİN ÖNÜ KARIŞTI

DEM Parti'nin Van İl Başkanlığı önünde tansiyon yükseldi. Bir grup, halay çekerken terör örgütü propagandası yapan kişilerin tutuklanmasını protesto etmek için toplandı. Protestolara Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dinar, ilçe belediye eşbaşkanları, DEM Parti il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı.

TERÖR PROPAGANDASINA POLİS İZİN VERMEDİ

Kalabalık grup halay çekerken sloganlar atarak terör örgütü propagandası yapmaya çalıştı. Bunun üzerine gruba polis ekipleri müdahale etti. Proestocu grup DEM Parti Van İl Başkanlığı'nın bahçesine girip kapıları kapamaya çalıştı. Çıkan arbedede polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Van\'da DEM Parti\'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var

DEM Parti, Van, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ender Kervancıoğlu: Son 10 yılda boşuna bu kadar polis yığmadılar. Hakkını arayanları bastırmak için. 19 147 Yanıtla
    İlyas Akturk: Ender adını değiştir o zaman sen git adını Rojda yap 67 13 Ender Kervancıoğlu: Yanlış okumuşum yav. Konuşma yapan parti çalışanları gözaltına alındı sandım. 4 11 İlyas Akturk: Tamam o zaman enderim 1 0
  • ferhat eser: Lgbt ye destek vermek terör suçu kapsamına alınsın acilen 128 14 Yanıtla
    murat salih başçı: cehalet cezalandırılsa sen idamlıksın 20 68
  • Mehmet Yılmaz: cahil bir insanın polise direnmesi atın bunlarida kodese 78 14 Yanıtla
    murat salih başçı: sen kimsin general mi 13 63
  • emre araçlı: Yerleri sarı torba 68 11 Yanıtla
  • Ferruh Şekerci: Terörizme ve pkk lı teröristlere geçit yok 53 4 Yanıtla
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21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
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