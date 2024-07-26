Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı - Son Dakika
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Politika

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı

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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce yaya geçitlerine Türkçenin yanı sıra yazılan Kürtçe uyarı yazılarının üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından "Türkiye Türk'tür, Türk kalacak yazıları yazıldı. Yazıyı yazan kişiler hakkında yasal süreç başlatacağını açıklayan Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarılarını yeniden yazdı.

26.07.2024 18:19
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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaya geçitlerine yazılan Kürtçe uyarı yazılarının üzerine "Türkiye Türk'tür, Türk kalacak yazıları yazıldı. Olayın ardından Büyükşehir Belediyesi Kürtçe yazıları tekrar yazarken, sorumlular hakkında yasal sürecin başlatılacağını açıkladı.

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

KÜRTÇE UYARI YAZILARININ ÜZERİNE "TÜRKİYE TÜRK'TÜR KALACAK" YAZILDI

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkçe'nin yanı sıra "Önce yaya anlamına gelen Kürtçe uyarı yazıları yazdı. Kürtçe uyarı yazılarının üzerine dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 'Türkiye Türk'tür, Türk kalacak' yazıları yazıldı.

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şehri karıştıran olayın ardından Van Büyükşehir Belediyesi açıklama yapı. Açıklamada saldırının kabul edilemez olduğu belirtilerek, sorumlular hakkında yasal süreç başlatılacağı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Van Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizin kozmopolit yapısını göz önünde bulundurarak, çalışmalarımızı bu yönlü geliştirme amacı içerisindeyiz.

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

"SALDIRILAR ÇOK DİLLİ FAALİYETLERİMİZİ ENGELLEMEYECEK"

Bu kapsamda çok dilli belediyecilik faaliyetlerimizin bir parçası olan şehir içi yollarda uyarı levhalarına Türkçenin yanında Kürtçe de eklenmiştir. Bu çalışmamız halkın da büyük takdirini toplamıştır. Ancak, ülkenin ve kentimizin zengin kültürünü hazmedemeyen ırkçı kesimler tarafından bu uyarı levhalarına çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Öncelikle bu saldırıyı kınıyoruz. Kent halkının büyük bir bölümünün kullandığı dil olan Kürtçeye yönelik böylesi bir saldırı kabul edilemez. Ayrıca bu tarz saldırılar bizim çok dilli faaliyetlerimizi engelleyemeyecektir."

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

KÜRTÇE YAZILAR YENİDEN YAZILDI

Öte yandan ekipler, Kürtçe uyarı yazılarını yeniden yazdı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafik uyarı yazılarını kent geneline yaygınlaştırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk\'tür Türk kalacak" yazısı Van\'ı karıştırdı

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Son Dakika Politika Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Bilal Aslan: Saf kan kürdüm, ayrıca Van’lıyım. Memleketimi de çok severim. Ama bu işler boş işler. Burası Türkiye kardeşim, yere yazmak ve buna benzer işler boş işler. Akıllarınca mesaj veriliyor, birileri memnun ediliyor. Bir Türk ne kadar Türkse bende o kadar Türküm. Vatanıma ve bayrağıma canım feda. Açık açık söylüyorum Kürdistan istemek saçmalığın daniskasıdır, özerlik isteyen varsa Irak’a gidebilir, orada Kürdistan var, kendini oraya adayabilir. Türk/kürt kardeştir, vatanımız, bayrağımız tektir. Gerisi yalan… 100 19 Yanıtla
    Turkoğlu null: Adamsın Sen Bizim 1000 Yıllık gerçek Kürt kardeşimizsin. 34 4 Dadaş 20: helal olsun bu birilerine batar yanliz 16 2 Ahmet burak: sen ve senin gibi kürt karfeşlerimden Allah razi olsum biz birlik eylesin ben senin kadar kürdüm 0 0
  • Mustafa Akçay: Uğraştığınız şeylere bakın be, ülkenin resmi dili belli. Bir de soruşturma açacakmış adliye misin la sen 16 3 Yanıtla
    Gökmen Karaçay: mal işte anlamiyo kime şikayet edecek mal 0 0
  • aslan null: yerde birşey yazmıyomuşki ?? 11 7 Yanıtla
  • Murat Çevre: Bu na neden müsade ediyorlar. mesela Alanya'da yaşayan Türkler Türkçe trafik levhası asabilirmi tabiki hayır.. 12 3 Yanıtla
  • Turkoğlu null: Van Nerde Kardeşim! Kürtçe Neden Yazılıyor. Her zaman Kürtçenin Daha çok anlaşılır olması gerektiğini, İngilizce kadar saygı duyulmadığını söylerğm Ama Devlette 2 Farklı dil Ayrılık getirir. Türkçe Türkün değil Bu Topraklarda yaşayan herkesin ortak evrensel dilidir 11 3 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Vaybe nerden nereye.sarı torbalardan Kürtçe yazılara 9 2 Yanıtla
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