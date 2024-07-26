Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk\'tür Türk kalacak" yazısı Van\'ı karıştırdı

Bilal Aslan:

Saf kan kürdüm, ayrıca Van’lıyım. Memleketimi de çok severim. Ama bu işler boş işler. Burası Türkiye kardeşim, yere yazmak ve buna benzer işler boş işler. Akıllarınca mesaj veriliyor, birileri memnun ediliyor. Bir Türk ne kadar Türkse bende o kadar Türküm. Vatanıma ve bayrağıma canım feda. Açık açık söylüyorum Kürdistan istemek saçmalığın daniskasıdır, özerlik isteyen varsa Irak’a gidebilir, orada Kürdistan var, kendini oraya adayabilir. Türk/kürt kardeştir, vatanımız, bayrağımız tektir. Gerisi yalan…

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Turkoğlu null: Adamsın Sen Bizim 1000 Yıllık gerçek Kürt kardeşimizsin. 34 4

Dadaş 20: helal olsun bu birilerine batar yanliz 16 2