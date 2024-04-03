Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı - Son Dakika
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Politika

Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı

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Van'da Belediye Başkanlığı mazbatasının seçimi kaybeden AK Partili adaya verilmesi ve sandıktan zaferle çıkan DEM Partili aday Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının ise geri çekilmesi sonrası kentte ortalık karışmıştı. Sokağa çıkan DEM Partililer protesto gösterileri düzenlemiş, gösteriler birçok kente yayılmıştı. Bugün ise YSK'nın, mazbatayı Zeydan'a iade edeceğini duyurması sonrası kentteki protesto gösterileri sevinç kutlamalarına dönüştü.

03.04.2024 21:51  Güncelleme: 22:30
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Van'da yerel seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'a Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbata verileceğinin duyurulması sonrası, kentteki protesto gösterileri, sevinç gösterilerine dönüştü.

31 Mart yerel seçiminde DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alınmış ve Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirleyip mazbata vermişti. Karara tepki gösteren DEM Partililer, Van ve Güneydoğu'daki birçok ilde protesto gösterisi düzenlemişti.

Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı

MAZBATA ABDULLAH ZEYDAN'A VERİLECEK

YSK, son olarak DEM Parti'nin mazbataya ilişkin itirazıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı
Abdullah Zeydan

PROTESTO GÖSTERİLERİ SEVİNÇ KUTLAMALARINA DÖNÜŞTÜ

YSK'nın kararı sonrası mazbatanın Abdullah Zeydan'a iade edileceğinin öğrenilmesi üzerine kentteki protesto gösterileri, yerini sevinç kutlamalarına bıraktı. DEM Partililer meydanlara inerek YSK'nın kararını kutladı.

Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı

VAN'DA DEM PARTİ'NİN KAZANDIĞI BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 245 bin 573 oy alarak yüzde 55.48 oranıyla kazanmıştı. AK Partili aday Abdulahat Arvas ise 120 bin 147 adet oyla, yüzde 27.51 oranında kalmıştı.

Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı
Abdulahat Arvas

Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alınmış ve Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirleyip mazbata vermişti.

Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı

VAN VE BİRÇOK İLDE GÖSTERİLER YAPILMIŞTI

Mazbatanın AK Partili adaya verileceği açıklanınca DEM Partililer protesto gösterileri düzenlemişti. Van, Batman, Siirt ve Hakkari'de düzenlenen gösteriler nedeniyle sokaklar savaş alanına dönmüş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Van\'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı - Son Dakika

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