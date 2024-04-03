Van'da mazbata krizinin çözülmesine DEM Parti'den ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Van'da mazbata krizinin çözülmesine DEM Parti'den ilk yorum

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Van İl Seçim Kurulu, DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçime yeterliliği olmadığı gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına ve ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar verdi. DEM Parti, kararı YSK'ya taşıdı ve Yüksek Seçim Kurulu, mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

03.04.2024 19:13  Güncelleme: 19:28
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Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, DEM Partili Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar verdi. DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun, oy çokluğu ile aldığı kararı YSK'ya taşıdı. Yüksek Seçim Kurulu, gündem toplantısında başvuruyu ele aldı. Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

"BAŞVURULACAK BAŞKA BİR MAKAM YOK"

Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek." diye konuştu.

"KAMUOYUNUN DİRENİŞİ SONUCUNDA..."

Karar sonrası DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Dostlarımızın ve demokratik kamuoyunun direnişi sonucunda Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanımız Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesine karar verilmiştir" denildi.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Alınan kararla ilgili detayları aktaran CNN Türk muhabiri Paşa Alyurt, "Saat 17'de başlayan toplantı 1 saat 45 dakika sürdü. Bu kritik karar alındı. DEM Parti itirazı değerlendirildi. 11 kişilik YSK heyetiyle toplantı gerçekleştirildi. 7'ye 4 oy çokluğuyla DEM Parti'nin itirazı kabul edildi" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Politika Van'da mazbata krizinin çözülmesine DEM Parti'den ilk yorum - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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