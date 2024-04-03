Van\'da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı

Van'da yerel seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'a Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbata verileceğinin duyurulması sonrası, kentteki protesto gösterileri, sevinç kutlamalarına dönüştü. DEM Partili bazı vatandaşlar, 2 gündürprotestoların sürdüğü kentte, sokakları temizlemeye başladı.
31 Mart yerel seçiminde DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alınmış ve Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirleyip mazbata vermişti. Karara tepki gösteren DEM Partililer, Van ve Güneydoğu'daki birçok ilde protesto gösterisi düzenlemişti.
YSK, son olarak DEM Parti'nin mazbataya ilişkin itirazıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.
YSK'nın kararı sonrası mazbatanın Abdullah Zeydan'a iade edileceğinin öğrenilmesi üzerine kentteki protesto gösterileri, yerini sevinç kutlamalarına bıraktı. DEM Partililer meydanlara inerek YSK'nın kararını kutladı.
Bazı DEM Partililer ise, sokakların birkaç gündür karışık olduğu kentte caddeleri süpürmeye başladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, o anları X'teki sosyal medya hesabından paylaşarak, "Van'da halkımız işe erken koyuldu. Önümüzdeki günlerde şehri pırıl pırıl yapma sözü de aldık." ifadelerini kullandı.
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Van'da Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki yasağa rağmen şehir merkezinde toplanan ve güvenlik güçlerine taş atan gruba polis müdahale etti.
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