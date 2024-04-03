Van\'da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı

Politika

YSK yapılan itirazı kabul etti! Van\'da mazbata DEM Parti\'nin adayına verilecek

Van'da yerel seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'a Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbata verileceğinin duyurulması sonrası, kentteki protesto gösterileri, sevinç kutlamalarına dönüştü. DEM Partili bazı vatandaşlar, 2 gündürprotestoların sürdüğü kentte, sokakları temizlemeye başladı.

31 Mart yerel seçiminde DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alınmış ve Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirleyip mazbata vermişti. Karara tepki gösteren DEM Partililer, Van ve Güneydoğu'daki birçok ilde protesto gösterisi düzenlemişti.

MAZBATA ABDULLAH ZEYDAN'A İADE EDİLECEK

YSK, son olarak DEM Parti'nin mazbataya ilişkin itirazıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

PROTESTO GÖSTERİLERİ SEVİNÇ KUTLAMALARINA DÖNÜŞTÜ

YSK'nın kararı sonrası mazbatanın Abdullah Zeydan'a iade edileceğinin öğrenilmesi üzerine kentteki protesto gösterileri, yerini sevinç kutlamalarına bıraktı. DEM Partililer meydanlara inerek YSK'nın kararını kutladı.

"VAN'DA HALKIMIZ ERKEN İŞE KOYULDU"

Bazı DEM Partililer ise, sokakların birkaç gündür karışık olduğu kentte caddeleri süpürmeye başladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, o anları X'teki sosyal medya hesabından paylaşarak, "Van'da halkımız işe erken koyuldu. Önümüzdeki günlerde şehri pırıl pırıl yapma sözü de aldık." ifadelerini kullandı.