Van heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret - Son Dakika
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Van heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

25.03.2022 18:44
Van heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Van milletvekilleri, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Van milletvekilleri, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Bakan Kurum ile yapılan toplantıda Van Büyükşehir Belediyesinin imar yönetmeliği onaylandı. Van Gölü Havzası koruma statüsü çalışmalarının devam etmesi ile Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki millet bahçelerindeki çalışmalara da Bakan Kurum destek vereceklerini belirtti.

Van'ın en önemli değeri olan Van Gölü'nün dip çamur temizliği için 5 milyon TL ek ödenek verilirken, Edremit Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi alanına da onay çıktı. İlçe belediyelerine çöp konteyneri, hibe ve kredi destekleri verileceği ifade edilen ziyaretle ilgili konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyarette Van'ın taleplerini ilettiklerini söyledi. Vali Bilmez, "Bakanımız, taleplerimize her zaman olduğu gibi bu ziyaretimizde de destek verdi. Ayrıca Van'ın en önemli sorunu olan çevre yolunda gelinen son aşama için bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyarette AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, kaymakamlar, Van'ın ilçe belediye başkanları ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Van İl Müdürü hazır bulundu. - VAN

Van heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

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İklim Değişikliği, Emin Bilmez, Murat Kurum, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Van heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret - Son Dakika


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