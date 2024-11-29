Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Politika

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Van\'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

DEM Partili Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun belediyeye kayyum olarak atandı.

29.11.2024 19:46
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Van'ın Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DEM Partili Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'a, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği ve hakkında "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan başlatılan soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Hazır'ın görevinden "geçici bir tedbir olarak" uzaklaştırıldığı ve yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un kayyum olarak atandığı kaydedildi.

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

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Son Dakika Politika Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Thomas De Jong:
    Sandıkta alamadığı belediyeleri sandıksız alıyorlar. Sorarsanız Türkiye Demokrasi ile yönetiliyor 28 33 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    varsa suçu alınacak tabi suçu olmayan alınmaz diye düşünüyorum 22 12 Yanıtla
  • Erol Saglam:
    Neden seçim yapılıyor anlamadım madem kayyum atayacaksın neden o kadar seçim masrafına giriyorsun direk kayyum ata gitsin Adalet adalet olalı böyle adaletsizlik görmedi 13 18 Yanıtla
  • Ismail Toprakci:
    Thomas’a aynen katılıyorum. Ama bilmiyorlar ki; esasında bu tür yasaklarla oy kaybediyorlar. Böyle devam etsinler 10 17 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Devletin milletin parasını illegal örgüte aktarmak yardım etmek belediye başkanlığı yapmak değildir devlet gerekeni yapmakta sonuna kadar haklıdır halk seçti diye herşeyi yaparım kafasını'da bırakın artık 3 1 Yanıtla
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