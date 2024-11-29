Van\'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Politika

Van'ın Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DEM Partili Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'a, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği ve hakkında "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan başlatılan soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Hazır'ın görevinden "geçici bir tedbir olarak" uzaklaştırıldığı ve yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un kayyum olarak atandığı kaydedildi.