Van\'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

Ferhat Acu:

SİYASİ DARBE ! Bu işe sevinenler aslında bunun bir ihanet ve bölücük olduğunu ileride görücekler israile hizmettir bu ! savaş kapımıza kadar gelmiş ken iç karışıklığın kime faydası olur sizce ? biraz aklınızı çalıştırın beee