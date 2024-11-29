Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Politika

Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden uzaklaştırıldığını ve yerine kayyum atandığını duyurdu. Belediye binası önünde toplanan kalabalık bir grup, Hazır'ın görevden alınmasını protesto etti.

29.11.2024 20:25  Güncelleme: 20:45
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İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hazır'ın Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/196 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/130 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle, Ayvaz Hazır'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesi yer aldı.

Bakanlık açıklamasında, bu kapsamda, Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

PROTESTOLAR BAŞLADI

Belediyeye kayyum atanmasının ardından ilçede protesto gösterileri başladı. Belediye binası önünde toplanan kalabalık bir grup," Ayvaz Başkan irademizdir" ve "Kayyum gidecek, halk gelecek" sloganları attı.

Öte yandan belediye binası önünde çevik kuvvet polislerinin güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Van\'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

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Son Dakika Politika Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • murat salih başçı:
    bu zulümdür, fasizmdir. bir halka seçme ve seçilme hakkına ipotek koymaktır 22 25 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    ÖZGÜR ÖZEL ve EKO DEM-PKK ya Destek için Yarın Bahcesaraya Damlar 20 19 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Terörist öcalanla oynaşan akp mhp, terör propagandası yaptı diye belediye başkanlarını görevden alıyo :)) devran dönmeyecek sanıyolar hadi bakalım 17 16 Yanıtla
  • İlyas Sarı:
    Bu kayyumlar devletin basina buyuk isler açacak bu aralar devlet onune gelen yere kayyum atiyor ama hayirlisi bakalim 15 12 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    APO mecliste konuşacak. AP9CULAR hapse girecek... Ben bu yaşıma girdim tövbeler olsun böyle bir şey ne duydum ne gördüm 13 6 Yanıtla
  • Ferhat Acu:
    SİYASİ DARBE ! Bu işe sevinenler aslında bunun bir ihanet ve bölücük olduğunu ileride görücekler israile hizmettir bu ! savaş kapımıza kadar gelmiş ken iç karışıklığın kime faydası olur sizce ? biraz aklınızı çalıştırın beee 11 6 Yanıtla
  • k K:
    Herhangi bir suçtan dolayı suçlanan kişi iddialarla suçu sayılmaz. Ancak tarafsız bağımsız bir mahkeme tarafında yargılanıp suçalu olduğu hukuka uygun delilerle kanıtlanırsa oı zaman suçlu sayılır. HDP'li Belediye Başkanı sadece iddialarından dolayı soruşturulma aşamasındadır. Neden adamı görevde alıyorsunuz? Anlamak mümkün değil 7 3 Yanıtla
  • Cenk:
    Ne büyüksün M.Kemal Atatürk. 100 yıl önce Seçme ve seçilme hakkı tanıdığın ülkem milletim ve dahası sana beddua eden bu bölgedeki insanlar tekrar senin büyüklüğünü görsünler. Tek parti iktidarı ve sonuçları... 4 4 Yanıtla
  • k K:
    Doğruluğu kanıtlanmamış iddialardan dolayı bir belediye başkanını görevde almak halkın iradesini gasp etmek değil de nedir? 4 3 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    koş özel Bahçesaray seni bekliyor! 2 1 Yanıtla
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