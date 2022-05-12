Van Valiliğine Ozan Balcı atandı - Son Dakika
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Van Valiliğine Ozan Balcı atandı

12.05.2022 09:12
Van Valiliğine Ozan Balcı atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Van Valisi olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Van Valisi olarak atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi'yle 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile ise yeni vali atandı. Kararnameyle Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Vali Mülkiye Başmüfettişliğine, yerine ise Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı atandı. - VAN

Van Valiliğine Ozan Balcı atandı
Van Valiliğine Ozan Balcı atandı

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Kaynak: İHA

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