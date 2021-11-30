Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Yozgat'ta "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Faizcilerin yanında olan hükümetler, Türkiye'yi bu düzene sokanlar, faizciden yana, sıcak para komisyoncusundan yana, dolar, borsa vurguncusundan yana. Onun için sorun, kaynakların bölüşülmesine gelip dayanıyor." dedi.

Perinçek, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen "Üretim Devrimi Kurultayı"nda çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Türkiye'nin önünde fırtınalar olduğunu, bu zorluklardan Ergenekon'dan çıktığı gibi çıkacağını belirten Perinçek, şunları kaydetti:

"Türkiye öyle bir yere geldi ki artık böyle devam etmesi mümkün değil. Peki buraya nasıl geldi. Bu hikaye 1980'de başladı yani 40 yıl önce. 1980'de bir ekonomik program getirdiler. Bunu getirirken de dediler ki 'çiftçi, üretici, bu ülkenin sırtında kambur. Bu çiftçiye ucuz mazot veriyorsun, destekler veriyorsun bu ülkenin sırtında kambur haline geldi.' dediler. Esnafı, zanaatkarı da sanayici de kambur ilan ettiler. Dışarıdan ucuz alalım, kapıları bacaları açalım. Kümesin kapısını açtılar, tilkiler geldi, tavukları boğazladı. Türkiye'nin son 40 yılda yaşadığı olay budur."

Perinçek, faiz ve faizcileri eleştirerek, "Çiftçiler faize çalışıyor. Traktöre, tarlalara haciz geliyor. Esnaf da faize çalışıyor. Sanayici de faize çalışıyor. Mal alan tüketici, vatandaş da faize çalışıyor. Çünkü aldığımız her malın içinde faiz var. Sonuç itibarıyla Türk milletini faize çalışır bir millet haline getirdiler. Faizcilerin yanında olan hükümetler, Türkiye'yi bu düzene sokanlar, faizciden yana, sıcak para komisyoncusundan yana, dolar, borsa vurguncusundan yana. Onun için sorun, kaynakların bölüşülmesine gelip dayanıyor." diye konuştu.

Perinçek, konuşmanın ardından partiye yeni katılanlara rozet taktı.