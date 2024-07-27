Vatandaştan Şanlıurfa Valisi Şıldak\'a tam not! Halkla iç içe sorunlara çözüm arıyor

Politika

Şanlıurfa'da Valisi Hasan Şıldak'ın sürekli olarak halkla iç içe oluşu vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Şanlıurfalıların her zaman yanında olan Vali Şıldak'ın ildeki STK'ları da ortak paydada buluşturması birçok sorunun çözümünde etkili rol oynuyor.

Şanlıurfa'da Vali Hasan Şıldak'ın makamda oturmak yerine sokak ve caddelerde vatandaşlarla sürekli olarak bir arada olması gündemde olumlu dönüşler sağlıyor. Hemen hemen her gün vatandaş buluşmalarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine de önem veren Vali Şıldak, "Ben enerjimi vatandaşlarımızdan alıyorum. Halkın içerisinde olmak, talepleri birebir yerinde dinlemek çözümde daha da etkili bizim için" diyerek çalışmasını özetliyor.

BİR GÜNDE 6 STK'YI ZİYARET ETTİ

Vali Şıldak, dünkü programında Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Şanlıurfa İl Temsilciliği, Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve İstihdam Derneği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MUSİAD) Şanlıurfa Şubesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şanlıurfa İl Temsilciliği, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu ve İlim Yayma Cemiyeti Şanlıurfa Şubesi'ni ziyaret etti.

Buluşmalarında Şanlıurfa'nın tarım, ekonomi, sanayi, eğitim ve turizm gibi alanlarda gelişebilmesi için şehrin tek ses olarak aynı çatı altında birleşmesi gerektiğini dile getiren Vali Hasan Şıldak, "Şanlıurfa her alanda yüksek potansiyele sahip bir şehrimiz. Bizler insan kaynaklı dinamiklerimizi bir araya getirirsek bu potansiyelin verimlerini daha da olumlu bir şekilde alabiliriz. Bununla birlikte Şanlıurfalılar da devletine ve milletine bağlı insanlar. Ben onlarla birlikte vakit geçirmek ve yanlarında olmaktan da her zaman mutluluk duyuyorum" diyerek ziyaret ve buluşmalarının devam edeceğini ifade ediyor.

Şanlıurfalıların gönlünde adeta taht kuran Vali Şıldak'ın halka yönelik yaklaşımı ve çözüm odaklı tutumu da vatandaşlar tarafından takdirle karşılanmaya devam ediyor.