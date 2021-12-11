Vekillerin tartışması TBMM Başkanvekili Celal Adan'ı çıldırttı: Çıkın dışarı, zemin müsait - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Genel Kurula açıklamalarda bulundu.

ORMAN YANGINLARI ATIŞMASI

28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin birçok şehrine yayılan onlarca orman yangınında eleştiri oklarının hedefi olan Bekir Pakdemirli, "Yangınları biz çıkarmadık, söndürmek için canlar verdik. Bir Fatiha okumayı öğrenin önce ondan sonra konuşun. Hiçbiriniz o cenazelerde yoktunuz." ifadeleriyle kendisini eleştiren muhalefete tepki gösterdi. Pakdemirli'ye muhalefet sıralarından gelen tepki ifadelerinin ardından arttı.

TBMM BAŞKANVEKİLİ CELAL ADAN İSYAN ETTİ

TBMM Grup Başkanvekili Celal Adan ise gerilim ve sözlü sataşmalar nedeniyle vekillere tepki gösterdi. Vekillere müdahalesi etkili olmayan Celal Adan, "Ne yapıyorsunuz siz ya? Bağıran milletvekilleri... Çok değerli grup başkanvekilleri süreci takip ediyorlar. Grup başkanvekilleri not alıyor" dedi.

BİR VEKİLİN ÇOCUĞUNUN UYARISINI ANLATTI

Meclis'te yaşanan gerilimlere isyan eden Celal Adan, "Bağırarak neyi elde edeceksiniz? Kalite düşüyor. Sabahleyin çok değerli bir milletvekili, bir hanımefendi geldi dedi ki: Oğlum kavga olunca kaç, dedi. Bundan daha büyük uyarı olur mu?" ifadelerini kullandı.

"KAVGA EDECEKSENİZ ÇIKIN DIŞARI, ZEMİN MÜSAİT"

Adan'ın vekillere isyanı bununla sınırlı kalmadı. Celal Adan'ın, "Bağırıyorsunuz. Araya adamlar da girecek, kavga da edemeyeceksiniz. Kavga edecekseniz; çıkın, dışarıda zemin müsait." sözlerini söylemesiyle Meclis'te vekiller TBMM Başkanvekili'ni alkışladığı duyuldu.