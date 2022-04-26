Son dakika haber | Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika
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Son dakika haber | Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

26.04.2022 16:32

Son dakika haberler: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Sapiyev'in eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios'un güven mektubunu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios'un güven mektubunu kabul etti

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika


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