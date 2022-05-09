"Vız gelir tırıs gider" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kısa sürede 60 bin takipçi kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

"Vız gelir tırıs gider" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kısa sürede 60 bin takipçi kaybetti

09.05.2022 16:50
"Vız gelir tırıs gider" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kısa sürede 60 bin takipçi kaybetti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisinde bir araya geldiği gazeteciler nedeniyle kendisine gelen tepkilere "Vız gelir tırıs gider" sözleri ile karşılık verdi. Ardından bu sözlerine ilişkin özür dilese de İmamoğlu'na yönelik tepkiler sosyal medyada dinmedi. Yaşanan gelişmelerin ardından İmamoğlu'nun resmi Twitter hesabında yaklaşık 60 bin takipçi kaybettiği görülürken erimenin devam ettiği dikkatlerden kaçmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi ile başlayan tartışmaların etkisi sosyal medya hesabına yansıdı. Tartışmalar üzerine Deniz Gezmişleri anma programında konuya ilişkin konuşma yapan İmamoğlu'nun kullandığı "vız gelir tırıs gider" sözleri tepkileri daha da artırdı.

"BU KARDEŞİNİZİ İÇİN VIZ GELİR TIRIS GİDER"

İmamoğlu, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunun içerisinde, farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil. Bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Vız gelir tırıs gider' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kısa sürede 60 bin takipçi kaybetti

TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözüne sosyal medyada tepki yağarken pek çok ünlü isim de İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

İmamoğlu, yazlık fide dağıtımı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, söz konusu ifadesi için özür diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben çifti çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece 'vız gelir tırıs gider' lafından ötürü özür diliyorum" dedi.

TWİTTER'DA TAKİPÇİ KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

İmamoğlu'nun, tepki çeken açıklaması sonrası twitter hesabındaki takipçi sayısı her geçen gün azalmaya başladı. Söz konusu tartışmaların öncesinde 7.1 milyon takipçisi olduğu gözlenen İmamoğlu'nun takipçi sayısının bugün saat 17.00 itibarıyla 7 milyon 40 bine düştüğü görüldü.

MURAT ONGUN "200-300 KİŞİ" DEMİŞTİ

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katılan gazetecilerle fotoğrafına ilişkin tepkilere yönelik ilk açıklama dolaylı olarak İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan gelmişti. Twitter'da "trend topic" olan tepkilerle ilgili Ongun ile görüştüğü söyleyen gazeteci İsmail Küçükkaya, İBB Sözcüsü'nün kendisine "O tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içindeki tartışmalar olarak görüyoruz. Topu topu 200-300 kişinin yorumlarıdır" dediğini aktarmıştı. Ongun'dan gelen açıklama tepkilerin daha da büyümesine neden olmuştu.

YORUMLAR
500
Davet ederse gezisine katılacak mı? Abdulkadir Selvi'den İmamoğlu'na yanıt geldi Davet ederse gezisine katılacak mı? Abdulkadir Selvi'den İmamoğlu'na yanıt geldi Takipçi sayısı en çok azalan Ekrem İmamoğlu, en çok artan ise Ümit Özdağ oldu Takipçi sayısı en çok azalan Ekrem İmamoğlu, en çok artan ise Ümit Özdağ oldu

Ekrem İmamoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Vız gelir tırıs gider' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kısa sürede 60 bin takipçi kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
16:43 Azra'yı katledip 13 parçaya ayıran cani, mahkemede konuştu: İstemeden ölümüne neden oldum
16:42 Nuri Şahin hedefini açıkladı: Hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak
16:30 Transparan elbisesiyle gündem oldu! Simge Sağın'a "Gülşen" benzetmesi
16:29 Ormanda sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplan saldırısına uğrayan adam öldü
16:22 Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu 29 yaşındaki Jody Lukoki yaşamını yitirdi
16:21 İneği ölen annesinin yerine koyan leopar, şaşkınlık yarattı
16:20 Haiti'de çeteler aralarında 8 Türk misyonerin de olduğu bir grubu kaçırdı
16:11 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sığınmacı tepkisi: Bu necip millet, sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek!
16:08 Bitcoin sert çakıldı! Son 10 ayın en düşük seviyesinde
16:02 Putin "Savaşa devam" dedi, Ukrayna gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 16:56:39. #1.12#
SON DAKİKA: "Vız gelir tırıs gider" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kısa sürede 60 bin takipçi kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement