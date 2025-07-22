Yakın korumalarına bile emanet etmiyor! İşte İbrahim Kalın\'ın yanından ayırmadığı çantanın sırrı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında Meclis'te yürüttüğü kritik temaslarla dikkat çekerken, yanında taşıdığı siyah çanta gündem oldu.

LİDERLERLE YOL HARİTASI GÖRÜŞÜLDÜ

Kalın, Meclis temaslarının ilk gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Komisyon süreci öncesi son değerlendirmelerin yapıldığı öğrenilirken, Kalın AK Parti ve DEM Parti heyetleriyle de temaslarda bulundu.

ZİYARETLERİ DEVAM EDECEK

Ziyaretlerin devamında Kalın'ın bugün İYİ Parti, yarın ise CHP ile görüşmesi bekleniyor. Tüm partilerle yapılan bu temasların, toplumsal uzlaşıyı güçlendirmeyi ve yeni dönemin güvenlik vizyonunu ortak akılla şekillendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

SİYAH ÇANTANIN SIRRI

Kalın'ın temaslar sırasında yanından ayırmadığı siyah çanta ise büyük dikkat çekti. Kulislerde dolaşan iddialara göre; çantanın içinde "çok gizli bilgiler, stratejik notlar ve özel belgeler" yer alıyor. Aynı zamanda bu çanta, devlet geleneği ve kurum ciddiyetini yansıtan sembolik bir unsur olarak da yorumlanıyor. Uzmanlara göre bu tarz semboller, özellikle yüksek düzeyli devlet görüşmelerinde hem prestij hem de kararlılık mesajı niteliği taşıyor.