Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'a MHP'den "liyakat" tepkisi: Kura ile belirlenmesinden yanayız - Son Dakika

Elazığ'ın Palu Belediyesi, 5 işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Açılan ilana rağmen işçi alımlarının AK Partililerin vereceği isimlerden olacağı iddiaları yanıtlayan Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulunmuştu.

"5 KİŞİ İÇİN ADAM MI VURALIM?"

"Evet iddialar doğru. Biz 5 kişinin ismini verdik, bu isimler de bize yakın isimlerdir" diyen Yıldırım şöyle devam etmişti: "Mevzuata aykırı bir durum da yoktur. Biz gerekli olan her yerden izin aldık. Vatandaşların gösterdiği tepkileri boş olarak değerlendiriyorum. Kimsenin ağzını tutacak halimiz de yok… İsteyen istediğini söylesin. Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz çok mu görüyorlar?"

MHP: YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ

Yıldırım'ın açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Palu İlçe Başkanı Mehmet Yazar ise, "Son günlerde ilçe kamuoyunu meşgul eden Palu Belediyesi sürekli işçi alımlarıyla alakalı birçok iddia ortaya atılmaktadır. Alımların ilana gizli saklı çıktığı, müracaatların belediye personelleri tarafından alınmadığı ve işe alınacakların belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin akrabaları olduğu iddialar arasındadır. Belediye başkanının ülke gündemine düşen açıklamalarından iddiaların doğru olduğu ortaya çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hak hukuk adalet ilkelerine dayanan ve liyakat gözetilerek alımların şeffaf bir şekilde kura ile belirlenmesinden yanayız. İlçe halkımızın hakkını aramak hukukunu savunmak Milliyetçi Hareket Partisi'nin görevidir. Partimizin konunun takipçisi olacağını ve gerekli görüşmelerin yapılıp yanlıştan dönülmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

CEZASI ONANAN BAŞKANIN YERİNE GELMİŞTİ

31 Mart 2019 yerel seçimlerden sonra Palu Belediye Başkanı Efrayim Ünalan'ın hakkındaki 2 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasının ardından mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmişti. Belediye Başkanlığına ise yerine ise mecliste yapılan oylama ile Bekir Yıldırım belediye başkanı olmuştu.