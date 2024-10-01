Yapıcıoğlu\'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet\'le bir kavgamız yok

Politika

Anayasa değişikliğine yönelik tartışmalar devam ederken, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu konuyu başka bir boyuta taşıdı. Yapıcıoğlu geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda, "Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır." dedi. Yapıcıoğlu eleştirilerin odağı olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, böyle bir derdi de yoktur. Partimizin bu konudaki duruşu, tutumu, yaklaşımı gayet açıktır." diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

YAPICIOĞLU: PEK ÇOK ANAYASA HUKUKÇUSU AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Meclis bahçesinde Haberler.com canlı yayınına katılan HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni bir açıklama yaptı. Yapıcıoğlu şunları söyledi: "Biz bunları söyledikten sonra neredeyse koro halinde bütün partiler biz dördüncü maddeye dokundurtmayız dediler. Çünkü 4. madde kalkarsa diğer 3 maddenin kaldırılmasının önü açılır. Madem siz halkın yüzde 99'unu temsil eden partiler olarak, bu maddeler değişmesin diyorsanız niye korkuyorsunuz? Anayasa'da değiştirilemez maddelerin olması gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır diyoruz. Pek çok anayasa hukukçusu aynı şeyi söylüyor.

"BİZİM CUMHURİYET'LE BİR KAVGAMIZ YOK"

Bizim şu anda başkentin yerini değiştirelim, İstiklal Marşı'nı değiştirelim gibi bir talebimiz yok. Biz basit bir şey söylüyoruz. Teorik, hukuki, siyasi olarak anayasalarda değiştirilemez maddelerin olması doğru bir yöntem değil.

Bizim Cumhuriyetle bir kavgamız yok. Bugün için ilk 4 maddeyi değiştirme ihtiyacı olmayabilir. Ama yıllar sonra bu maddelerin değişmesi yönünde bir talep olursa, bizim onların önünü kesme gibi bir hakkımızın olmadığını söylüyoruz. HÜDA PAR'ın bayrağa İstiklal Marşı'na Cumhuriyete düşman olduğunu söyleyip iftira ediyorlar."