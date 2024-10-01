Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bir tartışma yok" sözlerine HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan yanıt geldi. TBMM bahçesinde Haberler.com canlı yayınında konuşan Yapıcıoğlu, "Bizim başkentin yerini, İstiklal Marşı'nı değiştirelim gibi bir talebimiz yok. 'Anayasalarda değiştirilemez maddelerin olması doğru bir yöntem değil.' diyoruz. Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok." dedi.

01.10.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa değişikliğine yönelik tartışmalar devam ederken, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu konuyu başka bir boyuta taşıdı. Yapıcıoğlu geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda, "Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır." dedi. Yapıcıoğlu eleştirilerin odağı olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, böyle bir derdi de yoktur. Partimizin bu konudaki duruşu, tutumu, yaklaşımı gayet açıktır." diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

YAPICIOĞLU: PEK ÇOK ANAYASA HUKUKÇUSU AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Meclis bahçesinde Haberler.com canlı yayınına katılan HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni bir açıklama yaptı. Yapıcıoğlu şunları söyledi: "Biz bunları söyledikten sonra neredeyse koro halinde bütün partiler biz dördüncü maddeye dokundurtmayız dediler. Çünkü 4. madde kalkarsa diğer 3 maddenin kaldırılmasının önü açılır. Madem siz halkın yüzde 99'unu temsil eden partiler olarak, bu maddeler değişmesin diyorsanız niye korkuyorsunuz? Anayasa'da değiştirilemez maddelerin olması gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır diyoruz. Pek çok anayasa hukukçusu aynı şeyi söylüyor.

"BİZİM CUMHURİYET'LE BİR KAVGAMIZ YOK"

Bizim şu anda başkentin yerini değiştirelim, İstiklal Marşı'nı değiştirelim gibi bir talebimiz yok. Biz basit bir şey söylüyoruz. Teorik, hukuki, siyasi olarak anayasalarda değiştirilemez maddelerin olması doğru bir yöntem değil.

Bizim Cumhuriyetle bir kavgamız yok. Bugün için ilk 4 maddeyi değiştirme ihtiyacı olmayabilir. Ama yıllar sonra bu maddelerin değişmesi yönünde bir talep olursa, bizim onların önünü kesme gibi bir hakkımızın olmadığını söylüyoruz. HÜDA PAR'ın bayrağa İstiklal Marşı'na Cumhuriyete düşman olduğunu söyleyip iftira ediyorlar."

Yapıcıoğlu\'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet\'le bir kavgamız yok

Zekeriya Yapıcıoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yapıcıoğlu'ndan '4. madde' tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Erol MARASLI:
    Sen bayrakla,cumhuriyetle sıkıntısı olan bir zatsın.bu vatan kanla canla kuruldu ancak kanla canla verilir 87 21 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    Zaten olamazda, Bizim derken siz kimsiniz, 83 21 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Seninle de hesaplaşacağız MHP’nin ortağı Gaffar Okkan’ın katilleri sizi. 70 15 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SEN KİMSİN DE ATATÜRK UN KURDUĞU CUMHURİYET ILE KAVGAN OLACAK, OYUN KAC BOYUN KAÇ, O CUMHURİYET HİZBULLAH TARAFINDAN KURULMADI, SEHIT KANIYLA KURULDU 60 12 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bunları meclise sokanlar siz ödeyeceksiniz.Bunların hatasının ceremesini... 55 14 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    su kurnazi seni 39 11 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    skiyorsa problemin oslun 36 10 Yanıtla
  • Murat Bulut:
    bir bitmediniz gitti 33 10 Yanıtla
  • Emre Sevinc:
    Sen kimsin hayırdır 20 8 Yanıtla
  • Engin:
    İşte senin hakkın olmasın diye konmuş o madde 11 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:15:06. #1.11#
SON DAKİKA: Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement