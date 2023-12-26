Yapıcıoğlu\'nun \'\'Özerklik\'\' çıkışına Adalet Bakanı Tunç\'tan yanıt

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modellerinin tartışılması gerektiğini ifade etti. Büyük yankı uyandıran bu sözlere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR"

İsim vermeden Yapıcıoğlu'na Anayasa'nın 3. maddesini hatırlatan Bakan Tunç, "Anayasa'mızın üçüncü maddesi açık. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür. Bunun tartışılması söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

YAPICIOĞLU NE DEDİ?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Olumlu ve olumsuz yönleriyle eyalet, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerine serbestçe tartışılabilmelidir diyoruz. Tamam mı? Siz eğer, lütfen... Eğer siz okuduğunuzu anlamıyorsanız o zaman buralarda oturmayın. Eğer siz okuduğunuzu anlıyor, bile bile çarpıtıyorsanız diyecek sözüm yok, kendinize yakışanı yapıyorsunuz" dedi.

TANSİYON YÜKSELDİ: UTANÇ DUYUYORUM

Yapıcıoğlu'nun açıklamalarına CHP sıralarından tepki geldi CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, "Son söz konuştuktan sonra bizimdir. Ben ona bir dakika cevap vereceğim. Bunu konuşan insanlar bu ülkede ne ilan ediliyor ve bu bütçeyi savunmayı bu beyefendiye bırakıyorlar. Ben bundan utanç duyuyorum dedim" ifdelerini kullandı.