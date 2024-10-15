\'Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazırlıkları Durmaksızın Sürüyor\'

Fatih Ersan:

Çok merak ediyorum %52 bu ülkede mutlu mu? Adam kayırma, torpil, hayat pahalılığı, haksızlık ve adaletsizlik halkında ne düşünüyor? Ülkede bu kadar ne olduğu bilinmeyen mülteci olması gelecekte terör yaratacak diye düşünmüyor mu? Ben en iyisi sabah programlarını izlemeye devam edeyim. Sizi seviyorum Müge, Esra ve Songül Karlı