'Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazırlıkları Durmaksızın Sürüyor' - Son Dakika
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Politika

'Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazırlıkları Durmaksızın Sürüyor'

\'Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazırlıkları Durmaksızın Sürüyor\'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarının hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. Adalete duyulan güveni artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Tunç, suç işlenmesini önlemek amacıyla ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceklerini ve cezasızlık algısını ortadan kaldıracak reformlarla ceza adaleti sistemini güçlendireceklerini vurguladı.

15.10.2024 17:21
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiklerini açıkladı.

Adalet Bakan Yardımcıları ve bakanlık birim amirleriyle birlikte Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRS) hazırlık toplantısını gerçekleştiren Bakan Tunç, toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Tunç, adalete duyulan güveni artırmak için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

'Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazırlıkları Durmaksızın Sürüyor'

"CEZA ADALETİ SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adalete olan güvenin artırılması, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en adil ve etkin şekilde faydalanması, temel insan hak ve özgürlüklerinin korunarak genişletilmesi için Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarını durmaksızın sürdürüyoruz.

Teknolojik gelişmeler, toplumun ihtiyaçlarının değişkenlik göstermesi ve ceza ile özel hukuk alanlarında yeni uyuşmazlıkların ortaya çıkması nedeniyle gerekli adımları atacağız. Yargı Reformu Strateji Belgemizle bu olumsuzlukları kararlılıkla çözeceğiz.

Hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, cezasızlık algısını ortadan kaldıracak ve suç işlenmesini önlemek amacıyla ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz. Toplumsal taleplere dayanan bu reform ihtiyacını karşılayarak, ceza adaleti sistemini güçlendirmek ve daha etkin işleyen bir yargı sistemini ülkemize kazandırmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."

'Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazırlıkları Durmaksızın Sürüyor'

Türkiye Yüzyılı, Yılmaz Tunç, Politika, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazırlıkları Durmaksızın Sürüyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Fatih Ersan:
    Çok merak ediyorum %52 bu ülkede mutlu mu? Adam kayırma, torpil, hayat pahalılığı, haksızlık ve adaletsizlik halkında ne düşünüyor? Ülkede bu kadar ne olduğu bilinmeyen mülteci olması gelecekte terör yaratacak diye düşünmüyor mu? Ben en iyisi sabah programlarını izlemeye devam edeyim. Sizi seviyorum Müge, Esra ve Songül Karlı 7 3 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Türkiye yüzyılı diyerek vatandaştan nefes vergisi al. Ne yüzyılmış arkadaş. A haber izleyip mutlu olmak istiyorum, ama yapamıyorum. Sanki Matriks Neo kurtar meeeeleri 8 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    iyice bocalamaya basladilar 3 1 Yanıtla
  • fatih topaktaş:
    adalet olmayan bi ülkede yasa çıksa ne 2 0 Yanıtla
  • Adem Saruhan:
    Masal anlatmayın. Siz var olan cezaları bile uygulamıyorsunuz. İnfaz yasası diye birşey uydurdunuz, ha bire cezaları erteliyorsunuz. Hükmün açıklamasını geri bırakmak nedir kardeşim. Ağır Suçluları tutuksuz yargılamayı bırakın. Adam 40 yıl hapisle yargılanıyor ama adli kontrolle dışarda geziyor.. Rezillik. Adaletin gücü sadece garibana yetiyor. 1 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Ban masal anlatma fuat 1 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Her şeyde kapsamlı çalışmadalar 0 0 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    olmayan adaleti güçlendirecekler miş 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DERHAL GÖREVDEN ALINMALI 0 0 Yanıtla
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