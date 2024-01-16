Gürcistan Ombudsmanı Türkiye\'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Gürcistan Ombudsmanı Levan Ioseliani ve beraberindeki heyet, 15-18 Ocak tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Resmi ziyaretlerinin 2. gününde Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Gürcistan Ombudsmanı Ioseliani ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Her iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin yanı sıra yargı alanında iş birliğinin güçlendirilmesi konularını kapsayan görüşmede, Türkiye ve Gürcistan arasındaki mevcut ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve her iki ülke arasında yargı iş birliğinin artırılması yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu ziyarette iki ülke temsilcileri, özellikle yargı alanında iş birliği olanaklarını genişletmek için atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Görüşmelerde, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.