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Gürcistan Ombudsmanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Gürcistan Ombudsmanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Gürcistan Ombudsmanı Levan Ioseliani ve beraberindeki heyet, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Ioseliani ve heyeti kabul etti. Görüşmede, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve yargı iş birliğinin artırılması konuları ele alındı.

Gürcistan Ombudsmanı Türkiye\'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi
16.01.2024 - 18:08,  Güncelleme: 18:14
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Gürcistan Ombudsmanı Levan Ioseliani ve beraberindeki heyet, 15-18 Ocak tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Resmi ziyaretlerinin 2. gününde Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Gürcistan Ombudsmanı Ioseliani ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanı Akarca, Gürcistan Ombudsmanı Ioseliani ve Heyetini Ağırladı

Her iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin yanı sıra yargı alanında iş birliğinin güçlendirilmesi konularını kapsayan görüşmede, Türkiye ve Gürcistan arasındaki mevcut ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve her iki ülke arasında yargı iş birliğinin artırılması yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu ziyarette iki ülke temsilcileri, özellikle yargı alanında iş birliği olanaklarını genişletmek için atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Görüşmelerde, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.

Yargıtay Başkanı Akarca, Gürcistan Ombudsmanı Ioseliani ve Heyetini Ağırladı
Yargıtay Başkanı Akarca, Gürcistan Ombudsmanı Ioseliani ve Heyetini Ağırladı
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Fevzi Yıldırım, Mehmet Akarca, Şeref Malkoç, Yargıtay, Hukuk, Politika, Dünya, Son Dakika

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