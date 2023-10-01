Yargıtay Başkanı Akarca'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Akarca'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama

Son Güncelleme: 01.10.2023 21:58

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Ankara'daki bombalı terör saldırısını kınayarak, ''Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alarak huzur ve güvenini bozmaya yönelik İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleştirilen menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hain terör saldırısında yaralanan emniyet güçlerine acil şifalar diliyor ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.'' mesajını paylaştı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Ankara'daki İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasını hedef alan bombalı terör saldırısını kınadı.

"MENFUR TERÖR EYLEMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akarca, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alarak huzur ve güvenini bozmaya yönelik İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleştirilen menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hain terör saldırısında yaralanan emniyet güçlerine acil şifalar diliyor ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla saat 09.30 sıralarında gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulunmuş ve açılan ateş sırasında 2 emniyet görevlisi hafif yaralanmıştı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Yargıtay Başkanı Akarca'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Akarca'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama - Son Dakika
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