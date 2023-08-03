YAŞ kararları ne zaman açıklanacak? Yüksek Askeri Şura toplantı kararları açıklandı mı? 2023 YAŞ terfi eden isimler listesi! - Son Dakika
Üye Girişi

YAŞ kararları ne zaman açıklanacak? Yüksek Askeri Şura toplantı kararları açıklandı mı? 2023 YAŞ terfi eden isimler listesi!

03.08.2023 14:27

Yüksek Askeri Şura toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 12.10'da başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar ve askeri yetkililer de katılırken vatandaşlar YAŞ kararları ne zaman açıklanacak? Yüksek Askeri Şura toplantı kararları açıklandı mı? 2023 YAŞ terfi eden isimler listesi araması yapıyor.

YAŞ kararları toplantının ardından açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.10'da başladı. Toplantıda gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri, Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim olacak. Merak edilenler arasında ise YAŞ kararları ne zaman açıklanacak? Yüksek Askeri Şura toplantı kararları açıklandı mı? 2023 YAŞ terfi eden isimler listesi yer aldı. Detaylar haberimizde...

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TERFİ ATAMA KARARLARI NEDİR?

Yüksek Askeri Şura toplantısı henüz gerçekleşmedi. Toplantının ardından belli olacak olan terfi atama kararlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAŞ KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Askeri Şura toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 12.10'da başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar ve askeri yetkililer de katılırken; masanın gündeminde ise yeni genelkurmay başkanının kim olacağı sorusu var.

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Yüksek Askeri Şura, bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıya yeni Kabine üyeleri ilk kez katılacak. Öte yandan Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim belirlenecek. Masada bu koltuk için 3 ismin gündeme gelmesi bekleniyor.

YAŞ kararları ne zaman açıklanacak? Yüksek Askeri Şura toplantı kararları açıklandı mı? 2023 YAŞ terfi eden isimler listesi!

YENİ KABİNE ÜYELERİ İLK KEZ KATILACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak. YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin toplantıya ilk kez katılacak. Daha önce Genelkurmay Başkanı sıfatıyla YAŞ üyesi olan Yaşar Güler de masaya bu kez Milli Savunma Bakanı olarak oturacak. YAŞ'ta alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Yüksek Askeri Şura kararları 2023 terfi atama listesi: Yüksek Askeri Şura YAŞ terfi atama kararları nelerdir? Yüksek Askeri Şura nedir? YAŞ ne demek? Yüksek Askeri Şura üyeleri kimlerden oluşur?

GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK?

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek. Yüksek Askeri Şura'da, yeni kuvvet komutanlarına veya mevcut komutanların görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına da karar verilecek.

YAŞ kararları ne zaman açıklanacak? Yüksek Askeri Şura toplantı kararları açıklandı mı? 2023 YAŞ terfi eden isimler listesi!

YÜKSEK ASKERİ ŞURA NEDİR?

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), Ankara'da yalnızca barış zamanlarında görev yapmak üzere oluşturulan kurul. Yüksek Askerî Şûra ilk olarak 1972 yılında toplanmıştır.

Yüksek Askerî Şûra, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şûrayı toplayabilir ve şûraya başkanlık eder. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından kurulur. Gündemin özelliğine göre Şûra toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.

Yüksek Askerî Şûranın gündemi; Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Şûra genel sekreterliğini Millî Savunma Bakanı yürütür. Şûra üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, Şûra genel sekreteri tarafından Cumhurbaşkanına sunulmaktadır.

YAŞ kararları ne zaman açıklanacak? Yüksek Askeri Şura toplantı kararları açıklandı mı? 2023 YAŞ terfi eden isimler listesi!

YAŞ GÖREVLERİ NELERDİR?

Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Yüksek Askeri Şûranın görevleri şunlardır:

- Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek;

- Silahlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek;

- Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;

- Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;

- Mevzuatla verilen görevleri yapmak

YORUMLAR
500

Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika YAŞ kararları ne zaman açıklanacak? Yüksek Askeri Şura toplantı kararları açıklandı mı? 2023 YAŞ terfi eden isimler listesi! - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Esenyurt tekel bayi baskınında gelişme! Şüpheliler ortaya çıktı
12:58 Tekel baskınında tetiği çeken Tarık Özer böyle yakalanmış! İfadesinde ne var ne yok döküldü
12:30 Memur-Sen, enflasyon rakamlarının ardından hükümete çağrıda bulundu
12:24 Memur-Sen, Merkez'in enflasyon tahminine kapıyı kapattı: Hükümet zam teklifini piyasa gerçekleri üzerinden yapmalı
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında YAŞ Toplantısı Başladı
12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı başladı! Çıkacak isim merakla bekleniyor
12:01 İbrahim Tatlıses, dudak uçuklatan mal varlığı haberlerini yalanladı: İnanmayın!
11:57 İbrahim Tatlıses, dudak uçuklatan mal varlığı haberlerini yalanladı: İnanmayın!
12:00 MSB'den Şile'de bulunan top mermileri hakkında açıklama geldi
11:57 Şile sahiline kilit vurduran top mermilerinin kaynağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2023 14:31:50. #1.12#
SON DAKİKA: YAŞ kararları ne zaman açıklanacak? Yüksek Askeri Şura toplantı kararları açıklandı mı? 2023 YAŞ terfi eden isimler listesi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement