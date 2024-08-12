Yasin Ekrem Serim, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Olarak Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yasin Ekrem Serim, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Olarak Atandı

Yasin Ekrem Serim, Türkiye\'nin Lefkoşa Büyükelçisi Olarak Atandı

Türkiye'nin dış politika sahnesindeki önemli isimlerden Yasin Ekrem Serim, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanması KKTC'de heyecanla karşılandı. Serim, 2010-2012 yılları arasında Avrupa Birliği Bakanlığı'nda Danışman olarak görev yaptı ve Türkiye-AB müzakereleri ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi konularında çalıştı. 2013-2014 yılları arasında Başbakanlık Müsteşarı Özel Kalem Müdürü, 2014-2015 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

12.08.2024 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin dış politika sahnesindeki dikkat çeken isimlerden Yasin Ekrem Serim'in, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanması Ada'da heyecanla karşılandı.

Bu heyecanın arkasında Serim'in eğitim hayatı ve diplomasi kariyeri kadar devlet kademelerinde bugüne kadar üstlendiği önemli görevlerin de etkisi var.

2010-2012 yılları arasında Avrupa Birliği Bakanlığı'nda 'Danışman' olarak görev alan Serim, Türkiye-AB müzakereleri ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi konularında çalıştı.

Yasin Ekrem Serim, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Olarak Atandı

Peki Yasin Ekrem Serim Kimdir?

Serim, 2013-2014 yılları arasında Başbakanlık Müsteşarı Özel Kalem Müdürü, 2014-2015 yıllarında ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

2015-2016 yıllarında Başbakan Yardımcısı Danışmanı olarak görev yapan Serim, hükümetin stratejik planlamalarında yer aldı. 2016-2018 yılları arasında ise Dışişleri Bakanı Başdanışmanı olarak, Türkiye'nin dış politika stratejilerinin oluşturulmasında önemli katkılarda bulundu.

Kıbrıs müzakereleri kapsamında Cenevre'deki görüşmelerde ve Crans Montona müzakerelerinde Türk heyetinde yer aldı. Bu görevlerdeki performansı onu Dışişleri Bakanlığı'nda daha da üst seviyelere taşıdı.

Yasin Ekrem Serim, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Olarak Atandı

2018-2020 yılları arasında Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Serim, bakanlık faaliyetlerini organize etti ve uluslararası ilişkilerde aktif rol oynadı. 2020-2022 yılları arasında ise hem bu görevi sürdürdü hem de Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü olarak Türkiye'nin insani yardım politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Serim'in diplomatik kariyerinin bir diğer önemli aşaması ise Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevi oldu. Bu pozisyonda, Türkiye'nin dış politika stratejilerinin şekillendirilmesi ve uygulanmasında kritik rol oynadı. Hem Mevlüt Çavuşoğlu hem de Hakan Fidan'ın bakanlık görevleri sırasında bu görevine devam eden Yasin Ekrem Serim, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkinliğini artırmak için çeşitli projelerde yer aldı.

Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanması, Türkiye'nin Kıbrıs Davası konusundaki kararlılığının ve Ada'daki Türk toplumu ile ilişkilerinin güçlendirilmesi amacının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Çünkü Serim, üniversite eğitimini KKTC'de yapmış, Kıbrıs Türk'ünü yakından tanıyan ve Bakan Yardımcılığı seviyesindeyken bu göreve atanan ilk Büyükelçi oldu.

Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Perşembe günü görevine başlamak için Ada'ya gidecek. Serim'in karşılanması için Lefkoşa'da ciddi hazırlıklar yapıldığı belirtiliyor.

Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yasin Ekrem Serim, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Olarak Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:49 Arda Turan Süper Lig’deki ilk maçında kırmızı kart gördü Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
08:35 Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim
08:27 Bahçeli’nin tuttuğu takımdan Amedspor’a bozkurtlu karşılama Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama
07:45 AK Parti MYK toplanıyor Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var
07:43 Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 18:32:21. #1.12#
SON DAKİKA: Yasin Ekrem Serim, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Olarak Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement