Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma - Son Dakika
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Politika

Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma

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Son dönemde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı yüksek sesle dillendirilmeye başlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu esnaf ziyaretinde dikkat çeken bir olay yaşadı. Yanına yaklaşan yaşlı bir kadın İmamoğlu'nun elini tutarak "Dikkatli konuş içeriye atılma" diye uyardı. Yaşlı kadının sözlerine gülerek karşılık veren İmamoğlu ise "Tamam, tamam annecim atılmam" dedi.

29.01.2025 08:24
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adı sıkça anılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde dikkat çeken bir diyalog yaşadı.

YAŞLI KADINDAN UYARI

Ziyaret sırasında yanına gelen yaşlı bir kadın, İmamoğlu'nun elini tutarak ona "Dikkatli konuş, içeriye atılma" şeklinde uyarıda bulundu.

GÜLÜMSEYEREK KARŞILIK VERDİ

Yaşlı kadının samimi sözlerine gülümseyerek karşılık veren İmamoğlu, "Tamam, tamam annecim, atılmam" diyerek esprili bir yanıt verdi. Bu anlar, çevredeki vatandaşlar ve basın mensupları tarafından da dikkatle takip edildi.

Yaşlı kadından İmamoğlu\'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • AHMET YILMAZ:
    Teyze bile anlamiş başimizdaki zalimin diktatör olduğunu 69 63 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Tekfur Bana Ceza versinler diye Resmen kaşınıyor ondan sonra madurluk Rölü 62 64 Yanıtla
  • D Celik:
    Herkesi korkuttular .Bu böyle olmaz .kimse yanlışa yanlış diyemiyor. 59 39 Yanıtla
  • 535353:
    adamın amacı zaten cezaevine girmek 42 23 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Onun ipleri okyanus ötesinin elinde ona birşey olmaz rahat ol teyze.. 21 20 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    belki bu teyzenin okur yazarlığı da yok.Ama kendini âlim sanıp bu sayfada klavye delikanlılığı yapanlar bu teyze anladı olup biteni de siz anlamadınız mi? Bu kadarmısınız? Bu gün konuşamayan İmamoğlu ki konuştukça dava açılıyor.Yarın sizin başınıza gelirse ne yapacaksınız.? 20 18 Yanıtla
  • Recep Türkkay:
    ceza aldı diye bi zaman lar ablasıyla nasıl sarilmıştı 15 10 Yanıtla
  • Apple User:
    yazacağınız senaryoya da size de … 1 2 Yanıtla
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