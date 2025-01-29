Yaşlı kadından İmamoğlu\'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma

Yaşar kemal Çanakcı:

belki bu teyzenin okur yazarlığı da yok.Ama kendini âlim sanıp bu sayfada klavye delikanlılığı yapanlar bu teyze anladı olup biteni de siz anlamadınız mi? Bu kadarmısınız? Bu gün konuşamayan İmamoğlu ki konuştukça dava açılıyor.Yarın sizin başınıza gelirse ne yapacaksınız.?