Yavaş'a kameralar önünde soruldu: Benzer bir soruşturmanın size de gelir mi? - Son Dakika
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Politika

Yavaş'a kameralar önünde soruldu: Benzer bir soruşturmanın size de gelir mi?

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde Ekrem İmamoğlu için sandığa gidip oy kullanan ABB Başkanı Mansur Yavaş, ''Benzer bir soruşturmanın size de gelmesini bekliyor musunuz?'' sorusuna cevap veren Yavaş, ''Bizim korktuğumuz bir şey yok'' yanıtını verdi.

23.03.2025 11:26
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ön seçiminde Ekrem İmamoğlu için sandığa gidip oy kullandı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yavaş, "Benzer bir soruşturmanın size de gelmesini bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"BİZİM KORKTUĞUMUZ BİR ŞEY YOK"

Yavaş, bu soruya "Bugün meydanlar dolduran gençler başka bir iktidar görmediler. Meydanlara çıkan gençler dünyayı başka ülkeleri de görüyorlar. Hukuksuzluğa isyan ediyorlar. Bu ülkede herhangi bir şekilde başka birine iftira atmak mümkün. Bu gizli tanık işinin kaldırılması lazım. Bizim korktuğumuz bir şey yok. CHP'li hiçbir belediyenin yargılanmaktan imtina ettiğini görmedim. Mesele burada kumpas kurulması. Biz bir yol çizmek istiyoruz. Artık biz yolsuzluğun ortadan kalktığı bir ülke istiyoruz. Biz sosyal demokrat belediyeler olarak hükümetin açıklarını kapatmaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.

"UMUYORUM TUTUKLULUK İTİRAZLARLA KALKAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına da değinen Yavaş, "Tutukluluk çok özel durumlarda başvurulması gereken bir durumdur. Umuyorum tutukluluk itirazlarla kalkar ve Ekrem Başkan işinin başına döner. İddianame yok ortada, iddialar var. Böyle bir şey olabilir mi? Sorulan sorular bile 'bunlar nasıl sorular' dedirtti. Anlaşılır gibi değil. Hal böyle olmasına rağmen 20 polis aracıyla evin basılıp servis edilmesi amacın ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle erken seçim istiyoruz. Bu ülke artık tarafsız bağımsız bir yargı sisteminin kurulduğu ülke olmalı. Çok zor bir şey değil. Artık yeter gençlere yazık" şeklinde konuştu.

Yavaş\'a kameralar önünde soruldu: Benzer bir soruşturmanın size de gelir mi?

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yavaş'a kameralar önünde soruldu: Benzer bir soruşturmanın size de gelir mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • VillaUmut:
    Gelir tabii, sandıkta kimseyi yenemeyecekler. Artık bitti. Ülkede hukuk olmuş guguk. İlkokul terk tipler yönetiyor ülkeyi, ve onun gibiler de şakşakçı oldu.. 134 135 Yanıtla
  • Osman Gazi:
    Korkuyorsun net. 101 150 Yanıtla
  • Mert Mertçe:
    Tarafsız yargı dediğiniz istikall mahkemelerini kurup sizden olmayan kim varsa içeri atıp asmakmi sen kimi kandırıyorsun 134 54 Yanıtla
  • Sinan Bayraktar:
    Ekrem’in vardı yani :)) 95 34 Yanıtla
  • Ertugrul Karadag:
    Yüz ifadenden anlaşıldığı üzere hiç korkmuyorsun...bakın aklımızla alay etmeyin iddia var diyor iddaname yok diyor Mansur efendi delik belge gizli ve açık tanık itirafçı firari sanık vs ne ararsan var rahat ol ...ha bu arada emeklilere üzüldüm artık et yiyemeyecekler 68 25 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bizim korkumuz yok demesi çok manidar, sanki ben İstanbul tayfasına benzemem der gibi, yani ben konser verdim fazla parada verdim ama pandemi zamanı 2019 yılında 1300 den fazla konserde vermedim de demek istiyor gibi, evet 1300 den fazla yaklaşık günde 4 konser yapıyor. 50 20 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    E... Bu işi eko yapmıştır demek degilmi? Öyleyse niye oradasın? Bir iki üç yüzlü adam. 50 17 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Çorbacı gençlik 37 13 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    p.tesi günü piyasaları izleyin ..bakalim doğru mu konuşuyor yalanmi hepimiz görürüz .... 39 6 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    kralll 18 22 Yanıtla
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